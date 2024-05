Александр Новак: Инженерный чемпионат CASE-IN содействует государственной политике поддержки кадров

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве прошёл финал XII сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN. 700 школьников, студентов и молодых специалистов представили 162 инновационных решения по внедрению принципов бережливого производства в ключевых направлениях промышленного комплекса России и стран СНГ.

В течение XII сезона чемпионата 7260 школьников, студентов и молодых специалистов решали инженерные кейсы и выполняли задания по главной теме сезона – «Бережливое производство».

В финал вышли 700 участников в составе 162 команд из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. На протяжении трёх дней финалисты презентовали экспертному сообществу свои решения, участвовали в образовательных мероприятиях, обменивались опытом и получали рекомендации экспертов.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак отметил, что чемпионат помогает привлечь талантливую молодёжь в инженерные и технические профессии, мотивировать и вдохновить молодых амбициозных специалистов.

«Для выполнения задач Президента Владимира Путина необходима совместная работа всех отраслей экономики, повышение производительности труда и эффективное использование мощностей. Именно эти задачи стоят перед молодыми инженерами, – отметил Александр Новак. – Чемпионат CASE-IN, объединяя интересы государства, работодателей и образовательных организаций, содействует государственной политике поддержки кадров и целям нового национального проекта “Кадры”. На чемпионате молодёжь представляет свои идеи и решения лидерам ведущих отраслей, и этот опыт открывает перед ними новые возможности развития, реализации своих навыков и умений».

Победителями и призёрами XII сезона CASE-IN стали 45 молодёжных команд из России и стран СНГ.

В самой массовой – Студенческой лиге чемпионы и призёры определены в 10 отраслевых направлениях: это архитектура, проектирование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; геологоразведка; горное дело; горные машины и оборудование; металлургия; нефтегазовое дело; нефтехимия; проектный инжиниринг; теплоэнергетика; электроэнергетика.

В соревнованиях Школьной лиги сильнейшие участники названы в направлениях «инженерно-техническое творчество» и «решение кейсов».

В инженерно-техническом творчестве чемпионами и призёрами стали ребята из 19 школ 13 регионов страны. Среди сильнейших работ – действующая модель Богучанской ГЭС в Красноярском крае, макет завода по производству сжиженного газа в Арктике, проект подземного хранилища газа, беспроводной датчик для контроля рабочих параметров электродвигателя, устройство анализа окружающего воздуха на предприятиях ТЭК и другие проекты.

Участники направления «Решение кейсов» создали решения для эффективного развития отраслей экономики России. Чемпионами и призёрами стали старшеклассники из Магнитогорска, Ярославля и Кемерова.

В финале Лиги молодых специалистов СНГ сильнейшими стали команды России и Беларуси, разработавшие мероприятия по повышению эффективности управления приоритетными активами объектов ТЭК в своих странах.

Участники Лиги молодых специалистов России разрабатывали решения, посвящённые специфике конкурентоспособных производственных систем ХХI века. Сильнейшими стали команды трёх компаний: «Газпромнефть – Битумные материалы», «Газпромнефть-Заполярье» и АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Чемпионы и призёры XII сезона CASE-IN получили заслуженные призы. Триумфаторы Студенческой лиги смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру 30 университетов-партнёров, пройти оплачиваемые стажировки в ведущих компаниях с возможностью последующего трудоустройства.

Школьников-победителей ждут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из 108 вузов – партнёров чемпионата.

Награда для действующих молодых специалистов – карьерный и профессиональный рост и включение в управленческий кадровый резерв компаний.

Проект реализуется с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», а также при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

