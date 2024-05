Startup Lynch для студенческих стартапов НГУ завершился победой 5-ти команд

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

По итогам питч-баттла 5 из 14-ти стартапов получили финансовую поддержку. Общий призовой фонд составил 300 тыс. рублей.

Проекты победителей представлены студентами 4-х факультетов университета, ребята от Геолого-геофизического факультета участвовали в Startup Lynch впервые, а от Факультета естественных наук целых два проекта вошли в список призеров. Организатором мероприятия является Стартап-студия НГУ.

Мы узнали у создателей проектов, какие идеи лежат в основе их стартапов и какие у них дальнейшие планы.

В упорной борьбе главный приз получил в размере 100 тыс. рублей получил телеграмм-бот для кофеен «Cloffer» (Факультет информационных технологий НГУ).

— Сервис «Cloffer» — телеграм-бот для кофеен и кафе, который позволяет заказывать любимый кофе онлайн, тем самым экономя время гостям и зарабатывая деньги владельцам. Недавно мы выиграли акселератор «А:СТАРТ», получили билет на резиденство в Академпарке и сейчас активно развиваем наш сервис. В НГУ вы можете пользоваться нашим ботом в кофейне «Baker Street», также мы внедряли нашего бота в несколько заведений Smart Picnic, а сейчас работаем над подключением новых заведений,— рассказал Никита Константинов.

Стартапы, получившие по 50.000₽ на реализацию своего проекта:

«Синичкино» (Геолого-геофизический факультет НГУ) — корма для уличных птиц.

— Мы занимаемся производством зерновых блоков для подкормки уличных птиц. Зима — не самое лёгкое время для птиц, и многие люди знают об этом и кормят их, но некоторые делают это неправильно. Например, кормят птиц хлебом, солёными семечками, или у кого-то просто нет времени на то, чтобы мастерить кормушки. Мы предлагаем новый, удобный, современный способ подкормки птиц! Для этого мы производим практичные в применении зерновые блоки, которые можно легко повесить на дерево с помощью встроенной джутовой нити. Сейчас продукт можно купить только на маркетплейсах, но в этом году мы планируем расширить каналы продаж: начать поставлять наш товар в сети зоомагазинов и продавать через систему подписки, — поделилась деталями проекта Екатерина Поздняк.

«Это математика» (Механико-математический факультет НГУ) — математические праздники.

— Математический фестиваль «Это математика» — мероприятие для молодёжи и подростков Новосибирска, на котором участники могут получить новые знания о математике в развлекательной форме. Сочетание развлекательного и познавательного формата позволяет получить одновременно и удовольствие, и новые знания, а разнообразие активностей помогает полностью погрузиться в тему фестиваля.

Ранее мы проводили только бесплатные мероприятия на городских площадках и в школах, но сейчас готовы проводить свои активности на частных мероприятиях: днях рождения, корпоративах и так далее. У нас много разнообразного контента, поэтому мы можем встроиться в разные мероприятия. Деньги, выигранные на Startup Lynch, помогут нам с продвижением новой услуги в первый месяц, — рассказала Елизавета Мархинина.

«MedBed» (Факультет естественных наук НГУ) — медицинские кровати.

— Проект «MedBed» нацелен на создание продукта «Медицинская кровать». Конструкция, помимо самой кровати, будет включать в себя фотокаталитический обеззараживатель воздуха, превращающий все бактерии, вирусы, микробы и пыль в углекислый газ (СО2) и воду, а также адсорбер СО2, производящий фильтрацию воздуха от углекислого газа. Такая конструкция позволит значительно улучшить качество воздуха в помещениях. Именно на разработку абсорбера СО2 направлены наши силы, так как подобных конструкций для очистки воздуха в помещениях ещё никому ранее не удавалось создать. С этой темой мы прошли первый отборочный этап конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. В планах получить поддержку на конкурсе и за средства фонда разработать прототип адсорбера. В будущем в коллаборации с компанией ООО «Аэролайф» планируем начать производство конечного продукта, — отметил Андрей Шешковас.

«Гидрогель» (Факультет естественных наук НГУ) для удержания воды в почве.

— Мой проект о технологии создания гидрогеля для почвы на основе биополимеров. Сельское хозяйство и на сегодняшний день остаётся рисковой отраслью хозяйства — никогда не знаешь, какой урожай вырастет. Вдобавок ко всему необходимо постоянно повышать расходы на удобрения и полив, чтобы сохранять высокою продуктивность.

Инновационная технология создания гидрогелей разработана на базе Института химии твердого тела и механохимии СО РАН молодёжной лабораторией «Механо-ферментативной конверсии твердых биополимеров». Такой гидрогель способен эффективно удерживать в себе воду и минеральные удобрения и, что немаловажно, постепенно их высвобождать. В конечном счёте это сократит затраты потребителя на полив и внесение удобрений, поможет в поддержании плодородного слоя почвы. При этом продукт безопасен, состоит из экологически чистого сырья и не загрязняет почву.

Мы прошли первый отбор конкурса «Студенческий стартап» и при получении поддержки от Фонда содействия инновации создадим MVP (minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт) и выйдем на российский рынок. В планах также стать резидентом Стартап-студии НГУ, чтобы научиться успешно реализовать свои идеи, — рассказала Светлана Гришкова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI