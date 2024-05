30-градусная жара ожидается в столице до конца мая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 29 по 31 мая в Москве ожидается жара. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 30 градусов.

В связи с этим возникает угроза теплового удара, возможно снижение внимания и работоспособности. В такие дни следует проводить меньше времени на солнце. Специалисты рекомендуют пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, а также использовать солнцезащитные средства.

