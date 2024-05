29.05.2024 Zapewnienie bezpieczeństwa na granicy jest priorytetem rządu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W środę (29 maja br.) premier Donald Tusk, wicepremier-minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak wzięli udział w odprawie z dowództwem służb mundurowych w placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Odprawa z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęcona była obecnej sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz planom wzmocnienia jej bezpieczeństwa.

“Tu nie ma żadnej przestrzeni na negocjacje, polska granica musi być chroniona, obiektami agresji są polscy żołnierze, polscy strażnicy graniczni, funkcjonariuszki, funkcjonariusze i macie pełne prawo, żeby nie powiedzieć, że wręcz też obowiązek, używać wszystkich dostępnych wam metod. A naszym zadaniem jest, żebyście mieli poczucie bezpieczeństwa prawnego i pełnej akceptacji wszystkich Polaków, wtedy, kiedy będziecie bronili nie tylko granicy, ale i swojego życia. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Jesteście dzisiaj cichymi, choć właściwie głośnymi, bohaterami dla całej Polski”

– zwrócił się do żołnierzy i funkcjonariuszy premier Donald Tusk.

W związku z wczorajszym atakiem migrantów na żołnierza i funkcjonariuszy Straży Granicznej podjęto decyzję o skierowaniu na granicę dodatkowych sił. Rannemu żołnierzowi natychmiast udzielono niezbędnej pomocy medycznej, a jego rodzinę objęto opieką psychologiczną i wsparciem ze strony wojska.

“Wczoraj na mocy decyzji generała Sokołowskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kolejne plutony zostały skierowane z jednostek najbardziej doświadczonych, najbardziej doświadczeni komandosi z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej już są tutaj na miejscu. Uruchomiony został dodatkowy sprzęt, a więc możecie liczyć na wszystko, co jest dostępne w zasobach polskiej armii. (…) Ranny żołnierz jest otoczony najlepszą opieką, a Wojsko Polskie opiekuje się również jego najbliższymi. Chciałbym podziękować w naszym wspólnym imieniu lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim zespołom medycznym i ratownikom, którzy udzielali pomocy, którzy cały czas dbają i walczą o zdrowie i życie poszkodowanego Bardzo za to dziękujemy, to jest też współdziałanie, na którym tak bardzo nam zależy. Mamy współdziałanie między wojskiem, Policją, Strażą Graniczną, to jest tutaj nieodzowne”

– mówił podczas konferencji wiceprezes Rady Ministrów.

Żołnierze Wojska Polskiego są zaangażowani we wsparcie funkcjonariuszy Straży Granicznej w ochronę granicy od 2021 r, gdy strona białoruska rozpoczęła ataki hybrydowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie każdego dnia podejmują szereg działań, które z jednej strony przeciwdziałają próbom nielegalnego przekraczania granicy, a z drugiej w ramach działalności szkoleniowej przygotowują się do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań w przypadku zagrożenia.

W poniedziałek 27 maja br. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego wicepremier W. Kosiniak Kamysz, sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła zaprezentowali główne założenia narodowego programu odstraszania i obrony „Tarcza Wschód”.

Realizacja programu zakłada m.in. wzmocnienie zdolności Wojska Polskiego, w tym wzmocnienie systemów wykrywania, ostrzegania i śledzenia, przygotowanie wysuniętych baz operacyjnych, przygotowanie węzłów logistycznych oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla systemów antydronowych.

