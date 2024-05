29.05.2024 Prezentacja raportu z przeglądu polskiego systemu współpracy rozwojowej z udziałem wiceministra Jakuba Wiśniewskiego i Przewodniczącego Komitetu Pomocy Rozwojowej OCDE Carstena Staura

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W dniu wczorajszym odbyła się oficjalna prezentacja prezentacja raportu z przeglądu polskiego systemu współpracy rozwojowej przeprowadzonego przez Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD w 2023 r. W wydarzeniu udział wzięli m.in. wiceminister spraw zagranicznych Jakub Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Pomocy Rozwojowej OCDE Carsten Staur, przedstawiciele Rady Programowej Współpracy Rozwojowej oraz reprezentanci organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.

Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że dokonywane przez DAC przeglądy partnerskie są dla Polski ważnym narzędziem, wyznaczającym dalszy kierunek prac nad zwiększaniem skuteczności i spójności polskiego systemu łpracy rozwojowej. El ministro Jakub Wiśniewski zauważył, że część wskazanych przez DAC rekomendacji już jest wdrażana. Zwrócił uwagę na powołanie nowej Rady Programowej Polskiej Współpracy Rozwojowej, powrót do procedur ewaluacji oraz przyspieszenie procedur konkursowych. Podkreślił, że Polska od wielu lat konsekwentnie buduje swoją specjalizację we współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i na Bliskim Wschodzie i pragnie ją rozwijać w przyszłości. Odniósł się ponadto do przypadającej w pierwszym półroczu 2025 polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zwracając uwagę na szansę jaką stwarza ona dla podnoszenia świadomości polskiej opinii publicznej na temat znaczenia łpracy rozwojowej.

Carsten Staur, Przewodniczący Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD i gość honorowy wydarzenia, z uznaniem odniósł się do mobilizacji społeczeństwa polskiego w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wskazał na solidarnościowe tradycje naszego kraju, dowodząc, że Polska chce i potrafi angażować się na rzecz innych – bardziej potrzebujących. Przewodniczący DAC stwierdził, że Polska posiada także znaczące doświadczenie wspierania procesów demokratyzacyjnych oraz promowania i ochrony praw człowieka, które stanowi ważny wątek w jej współpracy rozwojowej.

Raport, obok analizy polskiego systemu „Polskiej pomocy”, zawiera szereg rekomendacji, których wdrożenie w ocenie Komitetu ma się przyczynić do zwiększenia efektywności działań Polski w obszarze współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej.

***

Polska jest członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC OCDE) de 2013 r. Pierwszy przegląd partnerski CAD OCDE polskiego systemu współpracy rozwojowej miał miejsce w 2017 r. Członkowie DAC poddają się przeglądom ich systemów rozwojowych co ok. 5 lat. Celem przeglądów partnerskich jest poprawa jakości i skuteczności polityki, programów i systemów współpracy rozwojowej.

MIL OSI