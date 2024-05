29.05.2024 Nabór do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania na lata 2024-2028

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Minister Finansów ogłasza nabór do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania III kadencji na lata 2024-2028.

Na dwa miejsca mogą kandydować pracownicy szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych.

Zgłoszenia można składać do 10 lipca 2024 r.

Rada jest niezależnym organem, którego zadaniem jest opiniowanie:

zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści w indywidualnych sprawach,

projektów ustaw podatkowych i zmian w przepisach prawa podatkowego zawartych w innych aktach normatywnych związanych z przeciwdziałaniem unikaniu podatkowania,

założeń lub projektów ogólnych wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub innych przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w przypadku zastosowania esquematu podatkowego lub tegorii esquematów podatkowych, a także w sprawach dotyczących cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

W październiku 2024 r. upływa 4-letnia kadencja powołanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Rady II kadencji, która funkcjonuje od 28 października 2020 r.

Jak wygląda nabór kandydatów

W skład Rady1 wchodzą m.in. 2 osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych2. Spośród zgłoszonych kandydatur minister finansów wybierze dwóch członków Rady, a powołanie nastąpi po zasięgnięciu przez ministra pisemnej opinii podmiotu, który zatrudnia te osoby.

Osoby powołane w skład Rady muszą wykazywać się wiedzą, doświadczeniem i autorytetem w zakresie prawa podatkowego, systemu finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa gospodarczego, dającymi rękojmię pra widłowej realizacji zadań Rady.

Ponadto do Rady mogą być powołane osoby, które:

mają obywatelstwo polskie,

korzystają z pełni praw publicznych,

mają pełną zdolność do czynności prawnych,

nie były prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Jak przesłać zgłoszenie

Zgłoszenia kandydatów wraz z oświadczeniami (formularz w załączeniu), opatrzone podpisem, składa się w formie pisemnej do 10 lipca 2024 r.:

osobiście na biurze podawczym Ministerstwa Finansów lub

pocztą na dirección: Ministerstwo Finansów, Departament Systemu Podatkowego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa z dopiskiem „Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – nabór”.

Uwaga: Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę. Decyduje data nadania (stempla pocztowego) albo data wpływu w przypadku dostarczenia zgłoszenia bezpośrednio do urzędu.

1zgodnie z arte. 119o § 1 pit 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.)

2w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 poz.534)

