29.05.2024 Información informativa Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Sprawiedliwości nt. przywracania praworządności i porządku konstytucyjnego w Polsce

Información informativa Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Sprawiedliwości nt. przywracania praworządności i porządku konstytucyjnego w Polsce29.05.2024

Dzisiejsze wydarzenie odbyło się z udziałem Przedstawicieli Państw Członkowskich i Państw Obserwatorów Rady Europy oraz Organizacji Międzynarodowych mających swoje przedstawicielstwa w Warszawie.

Podczas spotkania ministrowie Radosław Sikorski i Adam Bodnar podkreślili determinację Rządu RP na rzecz przywracania praworządności i porządku konstytucyjnego w Polsce, a także pełne zaangażowanie w przestrzeganie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o az wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wskazali na szczególną rolę i znaczenie Rady Europy i jej organów w kształtowaniu europejskich standardów praw człowieka oraz jej 75-letnie doświadczenie i dorobek w tym zakresie. Szefowie obu resortów zgodzili się, że systemowe odchodzenie od ciężko wypracowanych standardów praworządności i naruszenie przez poprzednie władze konstytucyjnej równowagi sił doprowadziły do ​​szeregu wyroków przeciwko wyda nych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Ministrowie podkreślili, że Rząd RP zacieśnił współpracę z instytucjami Rady Europy oraz podjął intensywne działania na rzecz usunięcia braków systemowych, które były przyczyną naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym w zczególności przywrócenia niezawisłości Krajowej Rady Sądownictwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pracują nad przyjęciem ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która zapewni przejrzyste procedury i precyzyjnie określi obowiązki władz ch w ramach tego procesu.

Ministro Sikorski zaznaczył również, że po trzech nieudanych próbach wyboru sędziego z ramienia Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, nowy rząd wzmocnił standardy demokratyczne oraz przejrzystość i stabilność zasad, na ja kich powinien opierać się diez procesos. Wyraził przekonanie, że dzięki inkluzywnej procedurze oraz profesjonalizmowi i niezależności członków zespołu selekcyjnego, Polska przedstawi Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy listę kandydatów spełniających wszelkie standardy wymagane sprawowania urzędu sędziego Trybunału.

W swoim wystąpieniu Ministro Sprawiedliwości Procurador Generalny przedstawił dotychczasowe i przewidywane działania, zarówno o charakterze legislacyjnym, jak i instytucjonalnym oraz praktycznym, gdyż poszanowanie standardów demokratycznych odnosi się nie tylko do litery, ale jest równie ważne w codziennej działalności władz publicznych.

Wymiernymi rezultatami zaangażowania Rządu RP jest zapowiedziane przez Komisję Europejską rychłe zakończenie procedury z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, co oznacza, że ​​Komisja uznaje, iż nie istnieje już ryzyko poważnego naruszenia praworządności w Polsce. Stało się to możliwe dzięki przedstawieniu przez Ministra Adama Bodnara na forum Unii Europejskiej wypracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości Planu Działania w tym zakresie (Plan de acción). Ministro uwypuklił przy tym fakt włączenia społeczeństwa obywatelskiego i środowiska akademickiego w prace nad poszczególnymi wskazanymi w nim rozwiązaniami prawnymi. Podziękował także organom i organizacjom międzynarodowym, w tym zwłaszcza Komisji Weneckiej oraz Biuru Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, za aktywne wsparcie podczas prac nad ustawą zmieniającą sposób wyboru członków jowej Rady Sądownictwa.

