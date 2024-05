29.05.2024 Lublin Dziękujemy za bohaterską i niezwykle trudną służbę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W środę (29 maja br.) Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier – minister obrony narodowej oraz Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji uczestniczyli w obchodach Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.

– Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przez 70 lat służyli i służą na misjach poza granicami naszego państwa. W działaniach poza granicami naszego państwa, różnego rodzaju kontyngentach. Dziękuję żołnierzom, dziękuję funkcjonariuszom wszystkich służb, które zostały dzisiaj wyróżnione. To jest wielka radość, żeby przyjechać tutaj i móc wam osobiście podziękować, uścisnąć dłoń bohaterów naszych czasów, pokłonić się przed waszym heroizmem, odwagą, działaniami niekwestionowanymi, niezaprzeczalnymi na rzecz naszej Ojczyzny, na rzecz pokoju na świecie. Wspominam, i tu zwracam się do rodzin, które są z nami, wspominam tych wszystkich, niestety 123 osoby, 123 bohaterów Rzeczypospolitej poniosło śmierć, żeby nasze wartości prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości, wartości jakimi są pokój, demokracja i bezpieczeństwo, umiłowanie tych wartości, żeby miało swoje miejsce i byt na świecie- zaznaczył podczas obchodów święta weteranów wicepremier.

Sejm RP ustanowił Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa w 2011 roku. W 70-letniej historii udziału w misjach poza granicami państwa oddało życie 123 Polaków. Warto podkreślić, że święto jest zbieżne z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oprócz centralnych obchodów Dnia Weterana corocznie na terenie całego kraju organizowane są lokalne uroczystości wyrażające wdzięczność uczestnikom misji zagranicznych.

– Chcę też poinformować o jednej, bardzo ważnej inicjatywie, którą podejmiemy i którą skierujemy w najbliższych dniach do konsultacji społecznych. To jest ustawa o zadośćuczynieniu, o rekompensacie, dla tych, którzy zostali poszkodowani w wyniku służby w misjach, działaniach poza granicami Państwa. To jest problem nierozwiązany do tej pory, nie rozwiązany systemowo. Spory sądowe trwają przez wiele lat i przychodząc do Ministerstwa, jako taki punkt honoru wzięliśmy sobie za rozstrzygnięcie tej sprawy jak najszybciej jak to jest możliwe. Musimy działać zawsze w interesie Ojczyzny w granicach i na podstawie prawa. To jest konstytucyjne zobowiązanie dla organów państwa, dla ministrów. Musimy to robić tak precyzyjnie, żeby zabezpieczyć i tego który jest w tym wypadku poszkodowany, ale też działać w zgodności i starannością przepisów prawa. Żeby to zrobić uważamy, że rozwiązanie systemowe, ustawowe jest po prostu lepsze niż dochodzenie przez wiele lat i toczenie sporów bo one są przede wszystkim upokarzające dla weteranów, a my tego nie chcemy przecież. Chcemy im zadośćuczynić. Chcemy dojść do porozumienia, chcemy wypłacić rekompensatę. Taka ustawa, która będzie brała pod uwagę zarówno uszczerbek na zdrowiu, zarówno straty poniesione i ten ból, skutki fizyczne i zdrowie psychiczne również, ale utratę możliwości pełnienia ról społecznych czy pracy zawodowej, czasem wieloletnie i bardzo kosztowne leczenie- podkreślił wiceprezes Rady Ministrów.

– Moi drodzy bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym którzy przez wiele lat budują siłę i potęgę Państwa Polskiego. Oddelegowanie, wyjazd na misje, działanie poza granicami państwa to jest wyraz potęgi Państwa Polskiego. Bo słabi nie są w stanie wysyłać swoich wojsk. Słabi nie są w stanie swoich funkcjonariuszy skierować do działań, które mają służyć bezpieczeństwu w innych regionach świata. Są w stanie to robić silne państwa. Są w stanie o robić państwa odpowiedzialne i przygotowane. Za tą odpowiedzialność, za to przygotowanie bardzo wszystkim dziękuję. Za to, że jesteście i tworzycie też rodzinę wojskową. Karta Rodziny Wojskowej, którą będziemy niedługo wprowadzać będzie obejmowała również wasze doświadczenie i wasze dokonania. Będzie też przeznaczona dla weteranów. To jest nasze zobowiązanie wobec wielkiej rodziny wojskowej, którą stanowi prawie milion osób, a z weteranami i z kombatantami to przecież jest jeszcze, i ich rodzinami, jest jeszcze więcej osób- mówił szef MON.

Podczas obchodów Dnia Weterana w Lublinie wicepremier W. Kosiniak – Kamysz wręczył wojskowe odznaki „Za Rany i Kontuzje” oraz medale resortowe weteranom – uczestnikom misji poza granicami państwa. Na zakończenie obchodów, które miały miejsce na Palcu Zamkowym odbyła się również inauguracja 5. Rajdu Motocyklowego Weteranów, mającego na celu uczczenie pamięci polskich żołnierzy i funkcjonariuszy poległych podczas służby poza granicami Ojczyzny.

