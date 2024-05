Школа моделей «Московского долголетия» приглашает на новый сезон обучения

Source: MIL-OSI Russian Language News

В модельной школе «Королевская осанка» начался новый сезон обучения. Профессиональные педагоги расскажут горожанам «серебряного» возраста об истории моды, научат ходить по подиуму, позировать перед камерой, наносить макияж, делать прически и шить одежду. Присоединиться к занятиям могут все участники проекта «Московское долголетие».

В конце мая 150 учениц школы провели выпускной показ и фотосессию в Екатерининском парке. Модели представили образы, вдохновленные весенними цветами.

«Несколько раз в год мы проводим экзаменационные показы мод и фотосессии для учениц. Основная цель — не выставить оценки, а дать возможность моделям продемонстрировать навыки, которые они приобрели, и окунуться в атмосферу модного шоу. Все образы, прически и макияж участницы создали сами и отлично справились с заданием, в ходе которого нужно было воссоздать образ весны», — рассказала Елена Федукович, руководитель школы «Королевская осанка».

Фотосессии проводили на аллеях парка, где цвела сирень. Участницы показа использовали тематические аксессуары, макияж и одежду, а преподаватели школы помогли выбрать ракурсы и еще раз отработать задания по позированию. Новые кадры дополнят портфолио учениц, а для кого-то станут первыми профессиональными снимками.

«Давно хотела научиться красиво позировать и дефилировать. Увидев в социальных сетях приглашение в школу “Королевская осанка”, поняла: это мой шанс. Раньше я следила за модными показами и путешествовала по миру, поэтому у меня есть некоторая насмотренность, которая так важна в модной индустрии», — поделилась Галина Рара, участница проекта «Московское долголетие».

Сам показ мод проходил на летней веранде парка. Участницы подготовили тематические наряды, многие из которых они создали сами. Например, один из номеров дефиле посвятили японской культуре. Ученицы своими руками сшили цветные атласные кимоно, сделали высокие прически с традиционными украшениями и аксессуары по мотивам японской живописи.

«Занятия в школе “Королевская осанка” помогают реализовать творческий потенциал, позволяют сохранить здоровье благодаря постоянному движению, держать себя в тонусе и оставаться молодыми. Опытные руководители учат нас быть привлекательными, творческими и целеустремленными в любом возрасте», — отметила Людмила Никитина, ученица модельной школы.

Записаться в школу можно в любом центре московского долголетия или на портале mos.ru.

