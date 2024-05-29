Финансовые новости: Старт торгов новыми календарными спредами на Срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
29 мая на Срочном рынке стартовали торги календарными спредами на 26 ближайших (6.24-9.24) фьючерсных пар. Среди них контракты на акции российских эмитентов, валютные пары и отраслевые индексы.
Расширение линейки календарных спредов позволит участникам торгов реализовывать более широкий спектр торговых стратегий.
Новые календарные спреды:
- ASTR (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО Группа Астра)
- AUDU (фьючерсы на курс австралийский доллар – доллар США)
- CNI (фьючерсы на Индекс Потребительского сектора)
- FEES (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Федеральная сетевая компания – Россети”)
- FNI (фьючерсы на Индекс Финансов)
- GBPU (фьючерсы на курс фунт стерлингов – доллар США)
- GMKN (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “ГМК “Норильский никель”)
- MMI (фьючерсы на Индекс Металлов и добычи)
- MTLR (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Мечел”)
- OGI (фьючерсы на Индекс Нефти и газа)
- PHOR (фьючерсы на обыкновенные акции “ФосАгро”)
- PIKK (фьючеры на обыкновенные акции ПАО “ПИК-специализированный застройщик”)
- POLY (фьючерсы на обыкновенные акции “Полиметалл Интернэшнл”)
- POSI (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Группа Позитив”)
- RUAL (фьючерсы на обыкновенные акции МКПАО “ОК “РУСАЛ”)
- RVI (фьючерсы на волатильность российского рынка)
- SIBN (фьючерсы на обыкновенные акции “Газпром нефть”)
- SMLT (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Группа компаний “Самолет”)
- SOFL (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Софтлайн”)
- SPBE (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “СПБ Биржа”)
- SVCB (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Совкомбанк”)
- TCSI (фьючерсы на обыкновенные акции МКПАО “ТКС Холдинг”)
- UCAD (фьючерсы на курс доллар США – канадский доллар)
- UCHF (фьючерсы на курс доллар США – швейцарский франк)
- UJPY (фьючерсы на курс доллар США – японская йена)
- UTRY (фьючерсы на курс доллар США – турецкая лира)
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