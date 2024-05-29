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Финансовые новости: Старт торгов новыми календарными спредами на Срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

29 мая на Срочном рынке стартовали торги календарными спредами на 26 ближайших (6.24-9.24) фьючерсных пар. Среди них контракты на акции российских эмитентов, валютные пары и отраслевые индексы.

Расширение линейки календарных спредов позволит участникам торгов реализовывать более широкий спектр торговых стратегий.

Новые календарные спреды:

  • ASTR (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО Группа Астра)
  • AUDU (фьючерсы на курс австралийский доллар – доллар США)
  • CNI (фьючерсы на Индекс Потребительского сектора)
  • FEES (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Федеральная сетевая компания – Россети”)
  • FNI (фьючерсы на Индекс Финансов)
  • GBPU (фьючерсы на курс фунт стерлингов – доллар США)
  • GMKN (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “ГМК “Норильский никель”)
  • MMI (фьючерсы на Индекс Металлов и добычи)
  • MTLR (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Мечел”)
  • OGI (фьючерсы на Индекс Нефти и газа)
  • PHOR (фьючерсы на обыкновенные акции “ФосАгро”)
  • PIKK (фьючеры на обыкновенные акции ПАО “ПИК-специализированный застройщик”)
  • POLY (фьючерсы на обыкновенные акции “Полиметалл Интернэшнл”)
  • POSI (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Группа Позитив”)
  • RUAL (фьючерсы на обыкновенные акции МКПАО “ОК “РУСАЛ”)
  • RVI (фьючерсы на волатильность российского рынка)
  • SIBN (фьючерсы на обыкновенные акции “Газпром нефть”)
  • SMLT (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Группа компаний “Самолет”)
  • SOFL (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Софтлайн”)
  • SPBE (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “СПБ Биржа”)
  • SVCB (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Совкомбанк”)
  • TCSI (фьючерсы на обыкновенные акции МКПАО “ТКС Холдинг”)
  • UCAD (фьючерсы на курс доллар США – канадский доллар)
  • UCHF (фьючерсы на курс доллар США – швейцарский франк)
  • UJPY (фьючерсы на курс доллар США – японская йена)
  • UTRY (фьючерсы на курс доллар США – турецкая лира)
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