Финансовые новости: Старт торгов новыми календарными спредами на Срочном рынке

29 мая на Срочном рынке стартовали торги календарными спредами на 26 ближайших (6.24-9.24) фьючерсных пар. Среди них контракты на акции российских эмитентов, валютные пары и отраслевые индексы.

Расширение линейки календарных спредов позволит участникам торгов реализовывать более широкий спектр торговых стратегий.

Новые календарные спреды:

ASTR (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО Группа Астра)

AUDU (фьючерсы на курс австралийский доллар – доллар США)

CNI (фьючерсы на Индекс Потребительского сектора)

FEES (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Федеральная сетевая компания – Россети”)

FNI (фьючерсы на Индекс Финансов)

GBPU (фьючерсы на курс фунт стерлингов – доллар США)

GMKN (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “ГМК “Норильский никель”)

MMI (фьючерсы на Индекс Металлов и добычи)

MTLR (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Мечел”)

OGI (фьючерсы на Индекс Нефти и газа)

PHOR (фьючерсы на обыкновенные акции “ФосАгро”)

PIKK (фьючеры на обыкновенные акции ПАО “ПИК-специализированный застройщик”)

POLY (фьючерсы на обыкновенные акции “Полиметалл Интернэшнл”)

POSI (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Группа Позитив”)

RUAL (фьючерсы на обыкновенные акции МКПАО “ОК “РУСАЛ”)

RVI (фьючерсы на волатильность российского рынка)

SIBN (фьючерсы на обыкновенные акции “Газпром нефть”)

SMLT (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Группа компаний “Самолет”)

SOFL (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Софтлайн”)

SPBE (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “СПБ Биржа”)

SVCB (фьючерсы на обыкновенные акции ПАО “Совкомбанк”)

TCSI (фьючерсы на обыкновенные акции МКПАО “ТКС Холдинг”)

UCAD (фьючерсы на курс доллар США – канадский доллар)

UCHF (фьючерсы на курс доллар США – швейцарский франк)

UJPY (фьючерсы на курс доллар США – японская йена)

UTRY (фьючерсы на курс доллар США – турецкая лира)



