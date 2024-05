Финансовые новости: Развитие биржевых инструментов декарбонизации обсудили на Московской бирже

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

28 мая 2024 года Московская биржа провела конференцию “Биржевые инструменты декарбонизации”.

В мероприятии приняли участие представители регуляторов, российских государственных и частных компаний, реализующих экологические проекты, инфраструктуры рынка углеродных единиц и Группы “Московская Биржа”.

Основными темами дискуссии стали перспективы развития биржевой торговли углеродными единицами и сертификатами происхождения электроэнергии на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в Группу “Московская Биржа”), а также регуляторная база, необходимая для полноценного функционирования рынка и стимулирования его дальнейшего развития.

Никита Захаров, директор Национальной товарной биржи:

“Группа “Московская Биржа” – активный участник инициатив по продвижению принципов устойчивого развития, зеленого финансирования и ответственного инвестирования. Одно из важных направлений этой работы – биржевая торговля углеродными единицами и сертификатами происхождения электроэнергии. Мы считаем, этот рынок имеет большой потенциал развития.

С сегодняшнего дня мы технологически готовы торговать зелеными сертификатами. Также в ближайшей перспективе планируем перевести торги углеродными единицами с товарных аукционов в режим “поставки против платежа”, что сделает операции с данными активами более надежными, технологичными, а взаимодействие с реестром углеродных единиц для расчетов по сделкам – более автоматизированным”.

На конференции было представлено совместное исследование Московской биржи и рейтингового агентства АКРА, в котором большинство респондентов отметили важность мер поддержки рынка углеродных единиц: налоговых и неналоговых льгот, запуска внутренних программ государственного субсидирования и госгарантий. Большинство российских промышленных компаний из разных секторов экономики изучают рынок и рассматривают возможность использования углеродных единиц для снижения своего углеродного следа, а также прорабатывают вопросы реализации климатических проектов.

Представители промышленности также подчеркнули важность обеспечения международного признания российского рынка углеродных единиц, выпущенных в результате реализации российских климатических проектов, а также расширения сахалинского проекта по квотированию выбросов на другие регионы.

Запись конференции доступна на официальном канале Московской биржи.

С сентября 2022 года в России функционирует реестр углеродных единиц, оператором которого выступает АО “Контур”. Углеродная единица – верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.

26 сентября 2022 года на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в Группу “Московская Биржа”) заключены первые биржевые сделки с углеродными единицами. Биржевые торги с углеродными единицами проходят в режиме товарных аукционов: продавец углеродных единиц назначает стартовую цену, а покупатели участвуют в конкурентных торгах, увеличивая цены своих заявок на покупку.



