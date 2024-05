Финансовые новости: Банк России создает Службу финансового мониторинга и валютного контроля (29.05.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Служба финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) создается с 1 июня 2024 года на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля. В структуре регулятора централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля.

Структура Службы ФМиВК будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.

Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля будет осуществлять центральный аппарат Службы ФМиВК.

Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в г. Ярославле.

В Центре ФМиВК (г. Нижний Новгород) будут централизованы функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО вне зависимости от их месторасположения.

Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений.

Руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 года.

