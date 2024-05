Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 22 июня временно закроют участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро. Его интегрируют в новую Рублево-Архангельскую линию: заменят инженерные системы, модернизируют тоннели, а затем соединят их с тоннелями будущей линии. Откроется участок уже в составе этой линии.

Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее и пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метрополитена, Московским центральным кольцом (МЦК), а также первым и четвертым Московскими центральными диаметрами (МЦД). Кроме этого, сократятся интервалы движения наземного городского транспорта на регулярных маршрутах, проходящих через станцию «Шелепиха».

Строящаяся Рублево-Архангельская линия будет иметь пересадки на Большую кольцевую, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии метро, а также МЦК, МЦД-1 и МЦД-4. Благодаря ее открытию более чем 800 тысяч москвичей смогут воспользоваться новыми маршрутами. Так, жители Северо-Западного округа столицы смогут экономить до 30 минут при поездках в центр города и до 50 минут при поездках до делового центра «Москва-Сити». Кроме того, линия позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую линии до 10 процентов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI