Товары под брендом Made in Moscow представят в магазинах дьюти-фри аэропорта Домодедово

20 столичных производителей представят свою продукцию в магазинах дьюти-фри аэропорта Домодедово. В прошлом году пассажиропоток авиаузла составил почти 20 миллионов человек. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Участие в программе поможет предпринимателям повысить узнаваемость брендов, найти новых покупателей и привлечь потенциальных партнеров из дружественных стран. На фирменных стойках Made in Moscow разместят продукты питания, косметику, сувениры и детские товары», — рассказала Наталья Сергунина.

Например, одна из компаний предложит пассажирам международных рейсов шоколад, полезные батончики и разнообразные снеки, другая — бальзамы для губ и кремы для рук. Еще в магазинах можно будет приобрести книжки-игрушки, помогающие детям развивать мелкую моторику и речь.

Расходы, связанные с размещением товаров предпринимателей в торговых точках аэропорта, возьмет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).

С 2021 по 2022 год столичные предприятия уже представляли свои товары в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту Шереметьево. Благодаря проекту они нашли партнеров за рубежом, в частности в Киргизии и Казахстане.

«Объем экспорта по итогам прошлой программы превысил 220 миллионов рублей», — отметила Наталья Сергунина.

МЭЦ предоставляет широкий выбор инструментов поддержки для начинающих и действующих экспортеров. Предприниматели могут принимать участие в международных выставках и бизнес-миссиях, обучаться в рамках акселераторов, размещать товары в зарубежных супермаркетах и на маркетплейсах.

