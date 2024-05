Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В июне инновационно-образовательный комплекс «Техноград» откроет 15 новых программ дополнительного образования по ИТ-направлению. Слушатели могут выбрать курсы по программированию, информационной безопасности, системному администрированию, дизайну вещей, интернет-маркетингу. Обучение бесплатное, по окончании программы участники получат сертификат. Многие курсы начнутся уже в эти выходные, 1 и 2 июня.

Для всех, кто интересуется созданием скриптов, автоматизацией задач и процессов и хочет работать с большими данными, подойдут онлайн-курсы по освоению языков программирования С#, Python и Swift. Для них также проведут занятия по изучению популярного микрофреймворка Flask. Преподаватель покажет, как писать маршруты и функции представления, использовать шаблоны и работать с базами данных.

Слушателей, которые уже занимаются веб-разработкой в JavaScript, но хотят освежить или улучшить свои знания, приглашают на занятия в рамках стартовой программы и на продвинутый уровень. На вебинарах расскажут, как создавать интерактивные программы и работать с базовыми концепциями языка, взаимодействовать с сервером, базами данных, использовать асинхронное программирование, работать с DOM (Document Object Model) и сетью.

Как разрабатывать, тестировать и отлаживать приложения, слушатели узнают на курсе «Мобильная разработка на Flutter». По итогам занятий они смогут использовать Dart, язык программирования для Flutter, работать с виджетами и создавать пользовательские интерфейсы.

В рамках курса «Основы программирования и баз данных» все желающие познакомятся с базой данных на языке SQL, научатся использовать программу Git, писать и читать программный код.

Курс «Компьютерные сети и информационная безопасность» предназначен для системных администраторов и всех, кто хочет узнать о защите данных в цифровой среде. По итогам обучения слушатели будут разбираться в особенностях компьютерных сетей, смогут устанавливать и настраивать сети, отслеживать и решать проблемы безопасности, защищать данные и системы от угроз. В рамках программы «Операционные системы и администрирование» участники смогут устанавливать и настраивать операционные системы, управлять группами и пользователями, отслеживать и решать проблемы.

Гейм-дизайнеров приглашают на курс «Разработка компьютерных игр на Unity. Базовый уровень». В рамках обучения они освоят среду разработки и игровой движок Unity, инструменты для создания объектов, их перемещения, работы с графикой, текстурами и звуком, а в конце сделают собственную 2D-игру с нуля.

Кроме того, в июне слушатели смогут освоить одну из фундаментальных технологий, используемых в создании веб-страниц и приложений, — язык гипертекстовой разметки HTML. Онлайн-курсы по верстке сайтов пройдут для двух уровней сложности — первого и второго. Занятия позволят создавать элементы веб-страниц с помощью базовых тегов HTML, применять дизайн-свойства на языке CSS.

По направлению «Дизайн» в июне проведут семь онлайн-курсов. Впервые появились занятия для знакомства с темой промышленного дизайна. На курсе «Дизайн повседневных вещей и 3D-печать» слушатели узнают о процессе моделирования, принципах работы 3D-движка Blender и его инструментарии, этапах подготовки к 3D-печати. Программа курса «Fusion 360 для дизайна вещей» будет интересна всем, кто хочет научиться создавать и моделировать персональные дизайнерские продукты и готовить их к продаже. Учащимся предстоит углубиться в тему 3D-моделирования объектов в дизайне и выполнить рендеринг робота. Если стоит задача всесторонне изучить программу Blender (инструменты, модификаторы, создание реалистичных 3D-сцен), то будет полезен курс «3D-моделирование в Blender».

Впервые в расписании появился курс «Управление продуктовыми исследованиями с использованием технологий искусственного интеллекта. Базовый уровень». Преподаватели расскажут о видах исследований в продуктовом менеджменте, применении нейросетей для генерации данных, идей и концепций, создания персонализированного контента, анализа исследований, предсказания трендов и потребностей пользователей. Курс рассчитан на широкую аудиторию.

В июне москвичи смогут также расширить профессиональные навыки по направлениям: «Маркетинг», «Строительные технологии», «Электроэнергетика», «Автомобильный сервис». Занятия проходят очно на площадке комплекса, для записи на некоторые программы потребуется предоставить пакет документов. Подробности и ссылки для регистрации указаны на официальном сайте.

Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ. Здесь москвичи могут приобрести новые профессиональные знания и освоить прикладные навыки, востребованные в бизнесе по актуальным направлениям. Занятия проходят в онлайн- и офлайн-формате.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI