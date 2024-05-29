Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Especialistas en “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” (входит в нефтегазодобывающий блок НК “Роснефть”) y corporativnogo научного ститута в Тюмени приступили к внедрению уникальных технологических решений, которые позволят дополнительно добыть до 5 millones онн за 20 лет из нефтяных оторочек на Среднеботуобинском месторождении.

Значительная часть запасов нефтепромысла относится к зонам с обширной газовой шапкой и тонкой нефтяной оторочкой. Для их извлечения требуются особые технологические подходы.

Recetas especializadas en “Rosnets”, que pueden utilizarse para el uso diario óptimo нефти и при этом сохранить запасы газа.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» – единственное в России предприятие, в проектных решениях которого заложены технологии ржания пластового давления многозабойных скважин в подгазовой зоне.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть – 2030». La compañía utiliza una tecnología innovadora y un factor de clave тоспособности на нефтяном рынке.

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ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет деятельность on 11-ти лицензионных участках, расположенных на территории блики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатног о месторождения, которое входит в число самых крупных активов “Роснефти” в Восточной Сибири.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть» 29 de mayo de 2024

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