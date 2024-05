«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» tiene una capacidad de 5 millones de toneladas de peso para una tecnología única

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет деятельность on 11-ти лицензионных участках, расположенных на территории блики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатног о месторождения, которое входит в число самых крупных активов “Роснефти” в Восточной Сибири.