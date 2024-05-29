С начала года в программу комплексного развития территорий вовлекли более 400 гектаров земли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице планируют реорганизовать более 3,1 тысячи гектаров земли по программе комплексного развития территорий (КРТ). Из них 400 гектаров включили в программу в этом году. На участках появится современное жилье, общественно-деловая недвижимость, а также новые производства. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года в столице реализуется программа комплексного развития территорий. Город активно возвращает в оборот заброшенные или неэффективно используемые участки. На их месте появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой: жильем, социальными объектами, рабочими местами. С начала реализации программы в Москве обследовали более 18 тысяч гектаров территорий. Если в 2020 году площадь территорий под реализацию проектов КРТ составляла около двух тысяч гектаров, то сегодня она превышает 3,1 тысячи гектаров. Только с начала 2024 года в программу вовлекли более 400 гектаров земли», — рассказал вице-мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что количество проектов комплексного развития территорий выросло с 228 до 236. Благодаря этому площадь вовлеченных в программу участков увеличилась с 2,7 тысячи более чем до 3,1 тысячи гектаров.

«Сегодня инвесторы и назначенные городом операторы уже приступили к реорганизации 78 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью свыше тысячи гектаров. На месте аварийных зданий и старых складов появится более 19,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая современное жилье, в том числе по программе реновации, а также общественно-деловые, социальные, промышленные и спортивные объекты», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

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