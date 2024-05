Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Восьмой гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» proходит с 24 may по 2 июня на 31 площадке по всей столице. Он организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» и проекта «Лето в Москве». Cada uno de los hombres dispone de un total de 300 restaurantes rusos. En el festival de programas culturales: clases magistrales gastronómicas, artistas culinarios y творческие, clases magistrales de artistas, сап-регата, онат по рыбной ловле и лекции опытных рыбаков.

En Kurkine el 31 de mayo a las 14:00 en el teatro «Panama» соберет deteй, y las 2 de mayo a las 14:00 en el grupo «Сергей Блюз Пахомов and друзья».

Las composiciones musicales finales de la televisión televisiva de Vitoldá Petrovskogo se transmiten el 31 de mayo a las 19:00. Оперных певцов, исполняющих рок-и джаз-каверы, можно будет послушать 2 июня в 18:00 on concierto vocal Unidad de ópera. Кроме того, гостей ждет выступление группы Shoo в смеси жанров попсоул, ритм-н-блюз and этно, а также певца с большим ым диапазоном Евгения Гаранина.

Estos artistas musicales participan en los grupos de músicos Black Tie, Sirin, Feel Me, «5 сторон», «Молния» y Coctail Jazz. На сцену выйдет обладатель Гран-при международных конкурсов, участник многих телевизионных студия «Калипсо» вокальная студия «Волшебные нотки», а также другие коллективы and солисты. El huésped escucha música de primera calidad, canciones de música, música, música moderna y ópera.