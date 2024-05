СПбГАСУ вошёл в ТОП-100 Inspireli Awards

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет вошёл в ТОП-100 университетов мира в области архитектуры и гражданского строительства международного конкурса Inspireli Awards. Вуз расположился на 38-й позиции из 1320 по результатам 2022–2023 гг.

Церемония награждения состоялась 29 мая на заседании учебно-методического совета. Доцент Инна Заяц, эксперт международного жюри конкурса Inspireli Awards, преподаватель Института дополнительного образования СПбГАСУ по курсу «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», вручила диплом первому проректору Светлане Головиной. Инна Сергеевна отметила: конкурс расширяет кругозор студентов и молодых архитекторов, даёт им возможность оценить свои силы, познакомиться с конкурсными проектами зарубежных университетов.

Ежегодная премия Inspireli Awards проводится для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей по трём разделам: архитектура, городское планирование, дизайн интерьеров. Рейтинг университетов Inspireli Architecture основан на баллах студентов: участник получает два балла, финалист – 50, победитель – 100. Каждый проект может участвовать в одном из тематических конкурсов Inspirelli Competition одновременно с конкурсом Inspireli Awards. В этом случае очки за оба соревнования суммируются.

