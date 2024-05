Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Инвестиционный комитет при Наблюдательном совете ВЭБ.РФ согласовал условия участия ВЭБ.РФ в финансировании новых проектов, имеющих стратегическое значение для экономики Российской Федерации. Заседание прошло под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова.

Проект предусматривает создание на предприятии Трансмашхолдинга (Тверской вагоностроительный завод) техники новой модификации: вагонов городских электропоездов «Иволга», пассажирских вагонов локомотивной тяги, а также пассажирских двухэтажных вагонов. Необходимый объем инвестиций составляет около 9,4 млрд рублей, предполагаемый объем кредитных средств ВЭБ.РФ — не более 7,25 млрд рублей. Отечественные скоростные электропоезда со скоростью 160 км/ч обеспечат растущий спрос на ж/д перевозки пассажиров, повысят уровень их комфорта.

Также комитет согласовал условия участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта по созданию производства силовой электроники. Продукция широкого спектра применения будет использована в электротранспорте, промышленных электродвигателях, в источниках бесперебойного питания, бытовой и телекоммуникационной технике, приборах и системах для инженерной инфраструктуры ЖКХ, железнодорожного транспорта. Общая стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей, объем участия ВЭБ.РФ — 15 млрд рублей.

Рассматриваемые проекты реализуются в рамках нового механизма кластерной инвестиционной платформы.

Проекты будут вынесены на рассмотрение ближайшего Наблюдательного совета ВЭБ.РФ.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян: «Проекты, одобренные инвестиционным комитетом ВЭБ.РФ, имеют стратегическое значение для развития российской экономики. Успешная подготовка стала результатом совместной работы инициаторов проекта, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и ВЭБ.РФ. Планируется, что проекты будут реализованы в рамках механизма кластерной инвестиционной платформы».

Первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов: «Тверской вагоностроительный завод вносит большой вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. Проект по разработке и производству новых серий пассажирских вагонов и электропоездов признан стратегически значимым Правительством РФ. Проект направлен на «перевооружение» существующих производственных мощностей, локализацию комплектующих — прежде всего в целях реализации планов по импортозамещению в отрасли машиностроения, обеспечению серийного производства российских скоростных электропоездов с отечественными комплектующими. Участие ВЭБ в финансировании проекта позволит создать серийное производство пассажирских вагонов увеличенной вместимости и высокого уровня комфорта для пассажиров и обеспечить выполнение государственных задач по импортозамещению».

Инвестиционный комитет рассматривает вопросы широкой повестки работы ВЭБа: инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, поддержки экспорта и проектов общегосударственной значимости. Каждый из рассматриваемых проектов имеет большое значение для экономики страны и повышения уровня жизни людей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI