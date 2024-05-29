Современное деловое пространство появится в Савеловском районе по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемый участок на севере столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на портале mos.ru. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 3,49 гектара предусмотрено строительство общественно-деловой недвижимости общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 16,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более чем в 510 миллионов рублей. В результате будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок находится на Вятской улице (владение 41а) на пересечении с 4-м Вятским переулком. Сейчас там расположены устаревшие объекты.

«В рамках проекта комплексного развития территории планируется построить спортивные и торгово-развлекательные центры, банковские отделения, офисы, кафе и рестораны. Кроме того, участок благоустроят», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

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