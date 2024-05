Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил победителей конкурса «Педагоги года Москвы».

«Поздравляю всех победителей с такой высокой оценкой профессиональных качеств! Желаю терпения в их благородном труде и побед на федеральных испытаниях», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В номинации «Учитель года Москвы» первое место заняла Анастасия Морозова, учитель английского языка и изобразительного искусства школы «Перспектива». Лучшим воспитателем стала Наталья Рыбальченко (школа № 2100).

В номинации «Педагог-психолог года Москвы» победила Евгения Раздайбедина (школа № 1547). В номинации «Учитель-дефектолог года Москвы» награды получили два специалиста: лучшим логопедом стала Юлия Бушманова (школа № 1412), а дефектологом — Анна Шамонина (школа-интернат № 65).

В номинации «Сердце отдаю детям» первое место у педагога дополнительного образования Леонсии Литвиновой («Воробьевы горы»). В номинации «Педагогический старт» лучшим молодым специалистом признали Айнура Бекетова, учителя русского языка и литературы школы № 2086, и команду педагогов школы № 1400 в составе Анастасии Тришиной (учитель информатики), Александра Иванова (учитель физики), Анастасии Поповой (учитель биологии), Ильи Кузнецова (учитель истории и обществознания) и Анастасии Часовской (учитель биологии).

На конкурсе «Педагоги года Москвы» определяют лучших представителей сферы столичного образования. С каждым годом растет число участников, появляются новые номинации. Так, в 2023-м подали заявку 2045 человек, а в текущем году — уже 3085 специалистов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI