Сергей Собянин одобрил создание нового производства в Зеленограде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы одобрило план строительства промышленно-производственного объекта в районе Крюково в Зеленограде. Он разместится по адресу: Проектируемый проезд № 707, владение 4. Там создадут не менее 300 рабочих мест. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

Объект площадью более 16 тысяч квадратных метров предназначен для производства товаров народного потребления. Земельный участок был предоставлен инвестору по льготной ставке аренды 1 рубль в год в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена Правительством Москвы в 2019 году (постановление от 31 декабря 2019 г. № 1874-ПП). Ее цель — привлечь застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, создающие новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в существующих кварталах и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы столицы. Правительство Москвы заключило уже более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта позволят создать более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях городской экономики.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

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