Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году на юге Москвы благоустроят четыре зеленые зоны. О том, как они изменятся, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Пару лет назад в районе Чертаново Центральное мы уже благоустроили территорию около Кировоградских прудов, превратив их в место притяжения жителей всего района. Пруды почистили, вокруг расставили парковые качели с видом на водную гладь. Для детей устроили пять игровых площадок со всевозможными горками, качалками и зиплайном», — отметил Мэр Москвы.

В районе появился спортивный кластер на открытом воздухе, где можно заниматься волейболом, кроссфитом и настольным теннисом. Там также есть специальная площадка для горожан старшего поколения.

Народный парк

В этом сезоне благоустроят территорию на границе Центрального и Южного Чертанова. Она прилегает к водоемам в Народном парке в районе Чертановской улицы (дом 48, корпус 3). Здесь высадят почти 240 деревьев и около 1,2 тысячи кустарников, организуют прогулочные маршруты по деревянным настилам.

Покрытие дорожек заменят на терравей. Для тихого отдыха у воды обустроят специальные площадки. Деревянный настил возле верхнего пруда поднимут на свайные конструкции. Здесь появятся небольшие амфитеатры с лежаками.

Спортивную зону перенесут ближе к главному пешеходному маршруту. Площадь воркаут-зоны увеличат. В кластере появится универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол и зона для панна-футбола.

Кроме того, специалисты обустроят несколько площадок для детей всех возрастов. Здесь будут и большие игровые комплексы, и традиционные качели, и лазалки с веревочными лестницами. Чтобы прогулки были комфортными в любое время, систему освещения заменят на эргономичную.

Улица Красного Маяка

В Чертанове Центральном приведут в порядок зеленую территорию на улице Красного Маяка.

«На привычном транзитном маршруте появится экотропа, выполненная из прессованного металлического настила. Высотные мостки поднимут посетителей парковой зоны почти на уровень крон и проведут через листву деревьев. Вечером маршрут украсит подсветка», — рассказал Сергей Собянин.

В районе появится зона для отдыха с лавочками-качелями и шахматными столами. Хоккейную коробку обновят — она станет более комфортной и безопасной. Спортсмены оценят обновленные площадки, где можно будет проработать все группы мышц.

Для детей оборудуют несколько новых игровых комплексов. У юных жителей района появится место для игры на холме. Его обустроят с помощью метода ландшафтной геопластики.

В северной части территории предусмотрена площадка для выгула и дрессировки собак. Ту, которая сейчас расположена на юге, обновят. Специалисты заменят существующее покрытие и устаревшее оборудование.

Территорию озеленят. Для безопасных прогулок установят современную систему освещения.

В Москве обустроят еще 24 современные площадки для прогулок с собакамиСергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

Варшавские пруды

Во время проведения работ по благоустройству приведут в порядок неиспользуемые территории возле Варшавских прудов и обновят Покровский парк.

Летом 2019 года провели реабилитацию двух больших прудов каскада — в районе дома 131, корпуса 1 и корпуса 3 на Варшавском шоссе. Специалисты извлекли иловые отложения, укрепили береговую линию.

«В этом году приведем в порядок территории около двух водоемов меньшего размера, расположенных в районе дома 131, корпуса 4 на Варшавском шоссе. Начнем с очистки прудов: уберем иловые осадки и мусор со дна, сделаем подпитку прудов водой. Укрепим берега с помощью ряжа из лиственницы. Заболоченную территорию расчистим и сделаем там пешеходные зоны из настилов над водной гладью. По маршруту расставим лавочки и шезлонги. И организуем смотровую зону из лиственницы со скамейками для отдыха», — написал Мэр Москвы.

Специалисты обновят систему освещения и добавят архитектурно-художественную подсветку деревянных настилов над водой.

Детскую игровую зону выполнят в экостиле. Благодаря этому качели, карусели, лазалки, развивающие комплексы и лавочки гармонично впишутся в обновленное пространство. Здесь также появятся уличные тренажеры для воркаута, многофункциональная спортивная площадка с покрытием из искусственной травы и столы для настольного тенниса.

Территорию украсят парковыми скульптурами в виде рыб и цапель. Предусмотрены и кормушки для уток и других птиц.

Покровский парк

Преобразится и Покровский парк. Он расположен вдоль Дорожной улицы рядом с одноименными прудами.

Для жителей обустроят комфортные места для отдыха. Вдоль тропинок установят перголы с качелями. Покрытие на дорожках заменят, а также сделают дополнительные спуски к воде для маломобильных горожан и родителей с колясками.

«На большой площадке сделаем зону с амфитеатром для районных мероприятий. Найдется место и для лежаков, где можно позагорать в жаркие летние дни. Также здесь появятся современные детские площадки с травмобезопасным покрытием, каруселями, качелями, песочницами и развивающими игровыми комплексами», — добавил Сергей Собянин.

Для любителей активного отдыха обустроят площадки для игры в баскетбол и настольного тенниса, воркаут-зону с тренажерами.

Кроме того, в рамках благоустройства парка приведут в порядок исторический объект — железобетонную огневую точку. Она напоминает посетителям о линии обороны Москвы в 1941 году. Входную группу украсит новая арка с названием парка.

Сергей Собянин рассказал, как преобразились скверы и набережные на юге МосквыСергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI