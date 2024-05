Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы поддержало проведение третьей выставки «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». Она пройдет в конце 2024 года. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

По традиции мероприятие объединит профессионалов отрасли, а также поставщиков реставрационных материалов, проектные институты, девелоперские и производственные компании, учебные заведения, музеи. Участники выставки продемонстрируют отечественные материалы и методики проведения реставрационных работ, обсудят восстановление старинных технологий и развитие сферы сохранения объектов культурного наследия в современных условиях.

В рамках деловой программы выставки «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» пройдут панельные сессии, профессиональные дискуссии, круглые столы, публичные лекции и презентации ведущих специалистов отрасли. В числе ключевых тем — сохранение объектов культурного наследия как новых точек притяжения для развития внутреннего туризма, российские реставрационные технологии (методология, стандартизация, применение), развитие волонтерства в сфере сохранения историко-культурного наследия России, аттестация и лицензирование в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Для гостей выставки будет организовано свыше 150 мастер-классов по реставрации керамики, станковой масляной и темперной живописи, мозаичного панно, витражей, дверного полотна и паркетного щита, белого камня, смальты и оселкового мрамора, тканей, бронзы и других материалов.

В выставке примут участие представители 35 вузов и колледжей, в том числе Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, Московский архитектурный институт, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Московское академическое художественное училище, Ярославское художественное училище и другие учреждения.

Как и в прошлые годы, в рамках выставки состоятся соревнования молодых реставраторов среди студентов профильных образовательных учреждений из разных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, а также Иркутскую, Орловскую области, Республику Татарстан и другие. Участники восстановят произведения из дерева, станковую масляную и монументальную живопись, лепной декор, металлическую кровлю и терразитовую штукатурку. Победителей пригласят на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

Ожидается, что выставку «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» в 2024 году посетят свыше 15 тысяч человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI