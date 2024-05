Ректоры России и Узбекистана обсудили перспективы технического образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политехнический университет принял участие в конференции ректоров вузов инженерно-технического профиля Узбекистана и России. В Ташкенте собрались свыше ста представителей из 30 вузов двух стран. Главная тема мероприятия — «Перспективы высшего технического образования в условиях научно-технологического развития». Участники обсудили успешные модели и концепции передовых инженерных школ, опыт создания научных центров и исследовательских лабораторий в сотрудничестве с индустрией, развитие новых подходов к инженерному образованию.

Эта конференция — возможность поделиться опытом реализации новой эволюции инженерного образования. И потому к мероприятию такой большой интерес вузов как с российской стороны, так и со стороны Узбекистана. Последовательная интеграция образовательного пространства Узбекистана и России, развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов необходимо обеим странам , — отметил на открытии министр науки, высшего образования и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов.

Среди российских вузов — лидеров в своих направлениях Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» безусловно является одной из первых. Политехнический университет готов оказывать всестороннюю экспертно-методическую поддержку проекту передовых инженерных школ в Узбекистане. Возможности Политеха обсудили ректор СПбПУ Андрей Рудской и министр науки, высшего образования и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов на встрече 18 апреля 2024 года. Цель Политеха — помочь партнёрам в Республике Узбекистан развить инновационные образовательные программы, организовать научные исследования и привлечь лучших специалистов в области инженерии.

Система образования Узбекистана успешно и эффективно развивается. Есть чёткая стратегия, вектор развития, определённый президентом республики. Мы видим, что наши партнёры успешно реализуют те проекты, которые представлены. Этот форум — продолжение длительной и эффективной работы по укреплению сотрудничества систем высшего образования двух государств. Мы делаем следующий шаг по пути интеграции этого сотрудничества: обсуждаем эффективные формы. Центральной темой мероприятия является создание передовых инженерных школ. В России федеральный проект ПИШ развивается уже два года и показал свои высокие результаты. Сейчас мы обсуждаем международный формат создания передовых инженерных школ на базе вузов Узбекистана , — подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев.

Перед Республикой Узбекистан стоит амбициозная задача развития инженерного образования и создания передовых инженерных школ. Проект представляет собой важный шаг в совершенствовании образовательной системы страны и подготовке квалифицированных специалистов в области инженерии. Основная цель — появление условий для инновационного обучения, развития научных исследований и технологического прогресса.

Сомодератором пленарной сессии выступил первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев. Ректор ТГТУ им. Ислама Каримова, академик АН РУз Садритдин Турабджанов выступил с первым докладом.

Мы очень рады, что на тернистом пути создания ПИШ мы перенимаем опыт российских университетов. На наш взгляд, ПИШ должна преследовать цель подготовки не просто инженеров, а инженеров-исследователей-инноваторов. При разработке проекта ПИШ ТГТУ “Энергосбережение и цифровизация промышленности” мы опирались на опыт наших российских партнёров, в частности СПбПУ , — рассказал Садритдин Турабджанов.

На конференции состоялись подписания двухсторонних соглашений. От лица СПбПУ первый проректор Виталий Сергеев подписал дорожную карту сотрудничества по развитию деятельности ПИШ ТГТУ на 2024–26 гг. Также были заключены соглашения в области экспертного сопровождения ПИШ и развития инженерного образования с Андижанским машиностроительным институтом, Ферганским политехническим институтом и Термезским инженерно-технологическим институтом. С Джизакским политехническим институтом Политех подписал комплексное соглашение о научно-образовательном партнёрстве.

У нас выстраивается продуктивная коммуникация, которая ведёт за собой реализацию целого ряда проектов. Это обмен студентами, совместная работа аспирантов, взаимодействие между научными сотрудниками. Базис наших университетов близок и по строению самих вузов, и по тематикам исследований, которые мы ведём. Те соглашения, которые были подписаны, принесут пользу системе высшего образования и Узбекистана и России , — прокомментировал Виталий Сергеев в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

В рамках сессии «Актуальные проблемы развития инженерного образования» Олег Рождественский представил компетенции и достижения подразделений экосистемы технологического развития СПбПУ, в состав которой входят пять федеральных структур, сформированных в результате побед в конкурсах. В выступлении он кратко описал функции каждого из подразделений.

Синергия фундаментальных знаний, многолетнего опыта работы с мировыми лидерами промышленности, а также уникальных компетенций специалистов подразделений обеспечивает баланс, формирующий “золотой стандарт” экосистемы технологического развития Политехнического университета, который позволяет эффективно взаимодействовать с индустриальными партнёрами вуза и выпускать высококвалифицированные инженерные кадры , — заключил Олег Рождественский.

