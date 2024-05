Путешествие в детство: парки, музеи и культурные центры приглашают на День защиты детей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В честь Международного дня защиты детей парки, музеи, концертные площадки, культурные и спортивные центры столицы приготовили для юных москвичей и их родителей обширную праздничную программу. Она пройдет с 31 мая по 2 июня в разных районах столицы. Горожан ждут масштабные фестивали с участием вокальных и танцевальных ансамблей, экскурсии, лекции, интеллектуальные игры и творческие мастер-классы. Большая часть из них пройдет бесплатно. С полным расписанием событий можно ознакомиться в разделе «Афиша» портала mos.ru.

Чудеса искусства и науки в парках

В парке «Сокольники» 1 июня пройдет фестиваль, который объединит лучшие детские коллективы школ искусств и знаменитых артистов академической сцены. Увидеть их можно будет на сцене в центре парка. С 12:00 до 21:00 на ней будут проходить концерты. Вместе с ребятами выступят музыканты с мировым именем: солистка Большого театра России Екатерина Морозова, солист театра «Новая опера» Алексей Татаринцев, звезда российской и мировой сцены трубач Вадим Эйленкриг и многие другие. Ярким событием праздника станет торжественная церемония награждения лауреатов конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. 1 июня будет вручено 99 статуэток лауреатов и Гран-при. Церемония начнется в 18:00 и продлится до 19:30.

Еще одно масштабное мероприятие — Московский детский фестиваль искусств «Небо» — пройдет в Парке Горького. 1 и 2 июня парк превратится в огромную игровую и образовательную площадку для ребят. Для них подготовили более 100 событий: спектакли, концерты, оперные шоу, книжную ярмарку, мастер-классы по сценическому движению, науке и музыке, карнавальные шествия. Зрителей ждет пять собственных премьер фестиваля и постановки ведущих театров Москвы. Участие в празднике примут известные артисты: Ирина Пегова, Алиса Гребенщикова, Ирина Апексимова, Кристина Асмус и другие. Художественным руководителем фестиваля выступил народный артист России Евгений Миронов. Полная программа всех мероприятий опубликована на сайте.

Провести активно и весело Международный день защиты детей можно на территории олимпийского комплекса «Лужники». 1 июня с 10:00 до 20:00 там пройдет фестиваль школьного спорта. Гости мероприятия смогут пройти полосу препятствий, сыграть в настольный теннис и гольф, сразиться на киберарене. Самые маленькие посетители будут соревноваться на беговелах. Жители столицы также понаблюдают за состязаниями школьных спортивных лиг и увидят финальные матчи Кубка московского спорта «Кожаный мяч». Кроме того, на фестивале пройдут встречи с легендарными российскими спортсменами и их мастер-классы. С 18:00 участников ждет концертная программа с розыгрышем призов и выступлениями популярных артистов.

А 2 июня в парке «Зарядье» впервые пройдет масштабный научно-познавательный фестиваль «Научфест». Праздник посвящен юбилеям со дня рождения ученых, которые отмечаются в этом году. На один день парк превратится в увлекательный квест-лабиринт с тематическими лабораториями, экспериментальными заданиями, квизами, интеллектуальными играми и научными шоу для детей и взрослых. Необходима предварительная регистрация.

Экскурсии, мастер-классы и лучшие планы на лето

Московская дирекция массовых мероприятий традиционно представит программу на Цветном бульваре. 1 июня с 13:00 до 18:00 здесь состоятся концерты, выставка, лекции, театрализованные представления, показы мультфильмов и шествия сказочных персонажей. В этом году праздник посвящен писателю Николаю Носову и 70-летию с момента первого издания его легендарного «Незнайки». Праздник начнется в 13:00 с торжественного открытия: писатель Игорь Носов, внук Николая Носова, расскажет об истории создания продолжения серии книг «Незнайка» и ответит на вопросы зрителей. На аллее Цветного бульвара будут работать творческие мастерские. На подиумах артисты, жонглеры и клоуны поделятся секретами своего мастерства. У концертной сцены организуют мастер-классы по созданию сувениров. Особой частью программы станет показ мультфильмов, созданных по мотивам произведений Николая Носова.

Музей Победы подготовил к Международному дню защиты детей экскурсии, выставки, музыкальные концерты и мастер-классы. Посетить их бесплатно смогут все гости в возрасте до 14 лет. 1 июня в течения всего дня для юных посетителей будет работать обновленная выставка «Крупным планом». На ней представят детские игрушки военного и послевоенного времени из фондов музея.

На празднике в Московском дворце пионеров (улица Косыгина, дом 17) 1 июня можно познакомиться с возможностями для летнего отдыха детей в столице. Там проведут масштабный семейный пикник «Каникулы со смыслом». Для детей всех возрастов с 11:00 до 19:00 будут проходить спортивные, танцевальные, художественные мероприятия. Гостей ждет более 120 видов разнообразных активностей. Представители колледжей Москвы расскажут о востребованных профессиях и предложат пройти профтест. Гости смогут поучаствовать более чем в 50 мастер-классах, среди которых «Скалодром и пожарная машина», «Интерактивная автошкола», «Арт-терапия “Рисование песком”». Для родителей проведут лекции по семейной психологии и детскому здоровью. Весь день во дворце будут работать лазерный тир, скалодром, киберкласс, площадка для катания на беговелах и спортивный городок.

Узнать, как одевались и во что играли дети в первой половине XX века, можно на онлайн-выставке в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Она начнет работу 1 июня. Для онлайн-экспозиции собрали фотографии игрушек, рисунков и одежды детей, которые хранятся в Главархиве. Пользователи смогут увидеть снимки редких экспонатов: игрушки Героя Советского Союза Натальи Ковшовой, книгу, которую купила своей крестнице дочь Достоевского. А еще в музее разместят ролики, в которых посетители центра московского долголетия «Ломоносовский» рассказывают о своем детстве. Выставка появится в виртуальном зале «1950–2000 годы».

Музей транспорта Москвы 1 и 2 июня приглашает бесплатно посетить выставку «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Она расположена в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ. Гости смогут больше узнать о развитии городского транспорта Москвы, поиграть с интерактивными экспонатами и даже попробовать себя в роли машинистов. Выставка будет работать с 11:00 до 21:00 (вход до 20:00). Кроме того, в лектории павильона 1 и 2 июня с 13:00 до 14:00 для юных посетителей будут работать бесплатные творческие мастерские. Во время занятий преподаватель расскажет им о развитии столицы, покажет выставку и поможет собрать модели городского транспорта. Все мероприятия рассчитаны на посетителей старше четырех лет. Принять участие в них можно по предварительной регистрации на сайте музея.

Поздравления от мультперсонажей и артистов

В честь Международного дня защиты детей на эскалаторах Московского метрополитена, платформах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров будут звучать аудиопоздравления от персонажей комедийных мультсериалов «Диносити», «Тима и Тома» и «Бодо Бородо», а также от актеров Детского музыкального театра юного актера. Поздравлять детей будут и у Центрального детского магазина на Лубянке. 1 июня инспекторы МАДИ будут дарить юным горожанам светоотражающие брелоки с хештегом #непаркуйребенка. Полезные и яркие сувениры можно повесить на ранец или одежду, чтобы обезопасить себя во время прогулок.

Подарки раздадут и маленьким пациентам детской психоневрологической больницы № 4. Их подготовили студенты и администрация колледжа предпринимательства № 11. Они собрали сладости и придумали интерактивную программу, которую покажут детям 31 мая. А студенты политехнического техникума № 47 имени В.Г. Федорова и политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова проведут в честь Международного дня защиты детей легкоатлетический забег по берегу Сходненского канала. В нем смогут принять участие все желающие жители района. Забег состоится 31 мая. Он стартует в 09:30 от точки по адресу: улица Лодочная, дом 3, строение 7 (ориентир — набережная, остановка общественного транспорта). Сбор гостей и участников в 09:15.

Большой детский праздник организуют и на Северном речном вокзале. 1 июня с 11:30 до 18:00 юные посетители смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, викторинах и конкурсах. В 11:30 для них проведут литературную викторину «Читай город». В 12:00 их пригласят на занятия по рисованию, которые организует Академия акварели Сергея Андрияки. В 13:00 начнет свою работу игротека с настольными и интерактивными играми, посвященными героям любимых мультфильмов. В 13:30 всех желающих ждет семейная викторина «Финансовый вопрос-ответ», подготовленная Политехническим музеем. В 15:00 состоится лекция-игра, которую проведут участники проекта «Потерялся? Не уходи». Кроме того, в 15:00 и 16:00 для юных горожан организуют мастер-классы по изготовлению открыток и леденцов из карамели. Юных гостей также ждет квест с поиском сокровищ, он пройдет с 13:00 до 15:00. А завершится праздник большим концертом. С 17:00 до 18:00 артисты проекта «Музыка в метро» и участники проекта «Голос. Дети» исполнят для гостей популярные композиции.

Международный день защиты детей отмечают в России ежегодно 1 июня. В этот день по всей стране организуют праздничные концерты, конкурсы и спортивные соревнования, подводят итоги учебного года и проводят церемонии награждения активных учащихся.

