Прорыв в цифровой индустрии России. Политех на ЦИПРе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде состоялась IX конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). ЦИПР — представительное деловое мероприятие, входящее в пятёрку крупнейших в области цифровой экономики в России.

Традиционно активное участие в конференции приняли представители структурных подразделений экосистемы технологического развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ): Передовой инженерной школы (ПИШ) «Цифровой инжиниринг», Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Передовые цифровые технологии», Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии», Центра трансфера технологий «Центр трансфера и импортозамещения передовых цифровых и производственных технологий» и Инжинирингового центра (CompMechLab®).

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг», Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии», Центра трансфера технологий «Центр трансфера и импортозамещения передовых цифровых и производственных технологий» и Инжинирингового центра (CompMechLab®) Алексей Боровков выступил спикером и экспертом в нескольких мероприятиях деловой программы.

В рамках сессии Минпромторга России на тему «Развитие сквозных технологий управления жизненным циклом изделий» эксперты, в числе которых — Алексей Боровков, обсудили создание единых стандартов, направленных на описание требований к технологии жизненного цикла (PLM), установление единства электронной модели данных об изделиях, совместимости инженерного программного обеспечения, основные направления реализации дорожной карты по совместимым технологиям, текущие результаты, задачи на период до 2030 года в части развития и применения технологий управления полным жизненным циклом изделий и многие другие вопросы.

В начале своего выступления Алексей Боровков отметил положительную тенденцию, состоящую в том, что «цифровая сертификация» и технология цифровых двойников всё активнее входят в государственную повестку развития промышленности и становятся более популярны среди экспертного сообщества, исходя из того, как часто эти понятия упоминаются в рамках мероприятий ЦИПР-2024.

Определение термина “цифровая сертификация”, которое включено в Распоряжение Правительства Российской Федерации № 3113, было сформировано специалистами Центра компетенций НТИ СПбПУ “Новые производственные технологии” , — отметил спикер.

Алексей Боровков рассказал о стандартизации в контексте стадий жизненного цикла изделий и технологии цифровых двойников. Первый и единственный в мире национальный стандарт по технологии цифровых двойников ГОСТ Р 57700.37-2021 «Компьютерные модели и моделирование. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗДЕЛИЙ. Общие положения» , охватывающий все стадии жизненного цикла, был разработан в России при участии специалистов СПбПУ. 24 ноября 2023 года на торжественной церемонии в Пекине стандарт был принят в Китайской Народной Республике с первого представления ввиду своей значимости для отрасли гражданского авиастроения. Алексей Иванович подчеркнул, что это огромный шаг для развития технологии цифровых двойников в промышленности и признание многолетнего опыта и фундаментальных знаний специалистов СПбПУ на международном уровне.

Завершая выступление, Алексей Боровков отметил значимость развития технологии цифровых двойников и перехода к цифровой сертификации для достижения технологического суверенитета и лидерства страны.

В рамках панельной сессии «Новые подходы к выявлению приоритетных направлений развития отечественного промышленного программного обеспечения. ИТ-ландшафты 2.0, анализ ключевых классов промышленного ПО» деловой программы конференции Алексей Боровков представил доклад о результатах анализа функциональных возможностей и потребностей промышленных предприятий в ключевых классах индустриального ПО (PLM/CAD/CAE/CAM).

Открывая мероприятие, Алексей Боровков выступил с докладом о результатах деятельности в рамках экспертно-технического сопровождения Дорожной карты развития высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение».

В этом году мы подготовили пять экспертно-аналитических докладов при содействии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в интересах АНО “Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий”. Результаты анализа отражают состояние рынка отечественных и зарубежных программных продуктов и реальные потребности предприятий в разрезе функциональных возможностей ПО. Общий объём разработанных материалов докладов составляет более 800 страниц. Четыре доклада посвящены основным классам инженерного ПО: CAD-, CAE-; САМ- и PLM-системам, а пятый отражает мнения вендоров ПО относительно взаимодействия с системой образования, полученные путём опроса. В рамках выступления основное внимание будет сфокусировано на первых четырёх исследованиях , — сообщил спикер.

Алексей Боровков рассказал об общей структуре разработанных докладов, которая содержит анализ отечественного и мирового рынков промышленного программного обеспечения, анализ декларируемых функциональных характеристик (на основе опроса отечественных вендоров и экспертной оценки зарубежных систем), а также анализ потребностей промышленных предприятий в функциональных характеристиках промышленного программного обеспечения на основе анкетирования (опроса) отечественных промышленных предприятий.

Алексей Иванович подчеркнул важность развития классов отечественного индустриального программного обеспечения, так как они лежат в основе создания цифровых фабрик будущего. На примере высокопроизводительной Цифровой фабрики СПбПУ по разработке и применению цифровых двойников на базе Цифровой платформы CML-Bench ® Алексей Боровков рассказал о потенциале цифровых фабрик для достижения технологического суверенитета и технологического лидерства России.

В заключение выступления Алексей Иванович отметил положительные тенденции развития рынка отечественного промышленного программного обеспечения в долгосрочной перспективе и осветил ближайшие планы экспертно-аналитической деятельности подразделений экосистемы технологического развития СПбПУ.

В продолжение директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева поблагодарила проректора по цифровой трансформации СПбПУ Алексея Боровкова и специалистов экосистемы технологического развития СПбПУ за расширение экспертно-аналитической деятельности в контексте индустриального ПО: Для того, чтобы системным образом развивать программное обеспечение, должен быть тот, кто независимо от разработчиков анализирует то, что получается во взаимодействии как с вендорами, так и с площадками. Алексей Иванович, мы очень рады, что вы не останавливаете и развиваете аналитическую деятельность по исследованию ИТ-рынка в условиях новой реальности. Конечно же, совершенно точно мы будем принимать активное участие в исследованиях СПбПУ и содействовать им, понимая их пользу и функциональность .

В завершение Алексей Боровков подарил экспертно-аналитические доклады с инскриптом директору Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владимиру Дождеву, а также передал коллекцию изданий для вручения заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Василию Шпаку.

В рамках деловой программы конференции ЦИПР представители промышленных предприятий, федеральных органов исполнительной власти России, образования и науки обсудили вызовы, с которыми сталкиваются игроки отрасли микроэлектроники. Среди ключевых спикеров сессии «Инженерный анализ и рынок микроэлектроники: барьеры на пути экспоненциального роста отрасли» — проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков.

Алексей Иванович представил процесс разработки микроэлектроники с использованием EDA- и CAE-систем.

На каждом уровне разработки микроэлектроники рассматриваются специфичные физические процессы, которые требуют ПО для их моделирования. Чем глубже уровень разработки, тем специфичнее ПО и уникальнее разработчики. Следовательно, соответствующее ПО дороже в разработке и сложнее в окупаемости, что ещё больше затрудняет выход новых игроков на рынок , — отметил спикер.

Большой объём задач, возникающих при разработке микроэлектроники, уже можно решать в отечественном ПО. В частности, для удобства разработки микроэлектроники важно обеспечить работу со всем требуемым CAE в единой среде — на Цифровой платформе по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®.

Далее Алексей Боровков подробнее рассказал о возможностях Цифровой платформы CML-Bench®, уникальной российской разработке, сфокусированной на обеспечении проектирования и производства в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в различных отраслях и на новых рынках.

« С июля 2023 года решатель программного обеспечения ELCUT версии 6.6 — одна из самых популярных отечественных программных систем для моделирования электромагнитных полей и решения сопряжённых задач — интегрирован в Цифровую платформу по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Благодаря этому Цифровая платформа CML-Bench® расширяет свои возможности в части моделирования низкочастотной электротехники, — отметил спикер. — Интеграция решателя ELCUT 6.6 осуществлена на базе исследовательской задачи по разработке линейного генератора для преобразования энергии приливов».

В завершение Алексей Иванович представил ряд проектов, решающих ключевые задачи отрасли микроэлектроники. В частности, он рассказал о применении Цифровой платформы CML-Bench® для разработки плавких предохранителей — пилотном проекте по внедрению компьютерного моделирования для проектирования электротехнических изделий совместно с АО «Курский электроаппаратный завод», реализованном в 2023 году.

Спикеры и эксперты партнёрской сессии Издательского дома «Коммерсантъ» на тему «Подгоняя ПО себе: цифровые разработки для промышленного и коммерческого сектора» обсудили успехи, которых достигла российская IT-отрасль за последние два года «жизни в разводе» с мировыми информационными разработками, примеры бесшовной интеграции российского ПО, конкурентоспособность российских решений на зарубежных рынках и многие другие вопросы.

Выступая в качестве эксперта мероприятия, а также руководителя комитета по проведению научно-технической экспертизы реализации «дорожных карт» по развитию высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение», Алексей Боровков дал определение термина «технологическое лидерство»: превосходство технологий и (или) продукции по основным параметрам (функциональным, техническим, стоимостным) над зарубежными аналогами.

Достичь технологического лидерства, а быть может и технологического превосходства, позволяет триада: цифровые двойники, “цифровая сертификация” и цифровые платформенные решения , — добавил Алексей Иванович.

На сессии эксперты обсудили основные тенденции развития российского ИТ-рынка, особенности оптимизации ПО под российские операционные системы, эффективность и уровень российского программного обеспечения, а также существующие инструменты на рынке и многие другие вопросы.

Делегация Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» приняла участие в серии мероприятий деловой программы, охватывающей основные направления: «Экономика данных», «Индустрия», «Искусственный интеллект», «Обратная сторона технологий», а также провела во время конференции серию встреч и переговоров. По приглашению Минобрнауки России Алексей Боровков принял участие в сессии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «ИТ продукты — изобретения XXI века», где ведущие эксперты обсудили возможности расширения правовой охраны ИТ-продуктов в качестве гибридов изобретения и программы для ЭВМ, меры поддержки и стимулирования инновационной деятельности в ИТ-сфере и многие другие вопросы.

Цифровое развитие страны — одна из приоритетных национальных задач, обозначенных президентом России. ЦИПР-2024 стал самым масштабным за всю историю проведения форума. В мероприятии участвовало 9 812 человек из 25 стран, на площадке были представлены все 89 регионов Российской Федерации. В рамках деловой программы состоялось 107 сессий общей продолжительностью 96 часов; спикерами дискуссий выступили порядка 800 экспертов из различных отраслей экономики, представители научного сообщества и федеральных органов власти. На выставочной экспозиции ЦИПР-2024 было представлено 138 стендов с технологичными российскими и международными решениями. Впервые свои продукты презентовали страны-партнёры КНР и Иран.

Подробнее об участии делегации Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» в IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» читайте в материале на сайте .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI