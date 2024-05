Продолжаем гуманитарную акцию «ГУУ-СВОим»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Институт государственного управления и права объявляет о сборе гуманитарной помощи для граждан из ДНР и ЛНР в рамках акции «ГУУ-СВОим».

Напоминаем, что акция проводится в нашем университете с начала года и в ней активно принимают участие не только студенты и преподаватели, но и ректорат ГУУ. Акция направлена на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и мирных жителей новых регионов.

В сбор принимаются:

Сухое детское питание (молочные и безмолочные для детей от 0 до 3 лет);

Детское питание (смеси, каши, пюре, соки);

Пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки);

Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенце, резиновые тапочки);

Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки);

Бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители);

Одежда для взрослых и детей (от 0 до 14);

Детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки);

Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки);

Помощь – это то, на чём держится наш мир!

Сбор пройдёт с 27 мая по 2 июня.

Место сбора Административный корпус, кабинет 308 (дирекция ИГУиП).

По всем вопросам можно обращаться к руководителю учебно-патриотического направления Студенческого совета ИГУиП Алине Кондрашкиной в ВК или по телефону: 89853130595.

Собранная помощь будет доставлена в штабы #МЫВМЕСТЕ

