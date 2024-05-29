Программа реновации: на Родниковой улице построят два жилых комплекса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Солнцеве построят два жилых комплекса для участников программы реновации. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«Выпущены градостроительные планы земельных участков. Комплексы будут состоять из двух рядом стоящих домов: первый возведут на участке площадью 1,82 гектара, второй — 1,3 гектара. В рамках реализации программы реновации вблизи новых домов предполагается строительство школы и детского сада», — сообщила Юлиана Княжевская.

Новостройки появятся по адресу: Родниковая улица, земельные участки № 4/1/2 и 6а.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что программа реновации помогает сформировать городскую среду нового качества и обновить жилищный фонд столицы, бережно относясь к повседневному укладу жизни москвичей и не меняя их привычных маршрутов. Жилые комплексы возводятся вместе с другими объектами инфраструктуры.

«Всего в программе реновации в районе Солнцево Западного административного округа участвует 43 дома, в которых проживают 7,4 тысячи человек», — добавил Сергей Левкин.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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