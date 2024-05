Предприятия «Роснефти» присоединились к самому массовому экомарафону России – «Зелёная весна-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Волонтеры из числа сотрудников предприятий «Роснефти» в рамках экологической акции «Зелёная весна-2024» очистили более 200 га территорий природных парков, скверов, набережных и городских улиц, а также собрали свыше 200 тонн мусора и высадили более 800 тысяч деревьев, кустарников и цветов.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – один из ключевых ориентиров социальной политики и корпоративной культуры «Роснефти». Компания реализует ряд программ, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду и повышение экологичности производства. Ежегодно дочерние общества «Роснефти» принимают участие в мероприятиях по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Поддерживая экологическую акцию «Зелёная весна», волонтеры предприятий организовали масштабные субботники в Москве, Рязани, Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Саратове, Уфе, Ижевске, Ангарске, Нижневартовске, Томске, Ачинске, Комсомольске-на-Амуре и других городах.

Башкирские нефтяники высадили 42 тысячи саженцев хвойных деревьев на площади более 13,5 га на территории Кушнаренковского и Давлекановского районов республики. В природном парке «Аслы-Куль» работники «Башнефть-Добычи» высадили 24 тыс. деревьев, что позволит предотвратить пересыхание родников и обеспечит озеро Асликуль естественной водной подпиткой. В Чишминском районе Башкирии благодаря усилиям волонтеров появился новый лес из 6 тыс. саженцев сосны.

Добровольцы из числа сотрудников «Удмуртнефти» привели в порядок сквер Нефтяников, пешеходные зоны центральных улиц Ижевска, производственные территории в Игринском, Воткинском, Сарапульском и других районах Удмуртии. За время акции нефтяники собрали более 300 м3 мусора на общей площади более 30 га.

Волонтёры «Самотлорнефтегаза» провели экологическую акцию в центре Нижневартовска – сквере Героев Самотлора, построенном при поддержке Компании. В рамках мероприятия собрано и вывезено около 16 м3 природного и бытового мусора.

Почти три тысячи сотрудников Куйбышевского НПЗ приняли участие в субботнике ‑ собрали на улицах Самары около трёх тонн мусора и высадили молодые деревья в городских парках. В школах города специалисты завода организовали традиционный весенний экофестиваль «ЕлкаФест»: провели экологические уроки, направленные на воспитание у детей бережного отношения к природе, мастер-классы по посадке цветов, деревьев и уходу за ними.

Работники Новокуйбышевского НПЗ собрали около четырёх тонн мусора и навели порядок на городских улицах, аллеях и скверах общей площадью 50 тыс. м2. Заводчане вместе со своими детьми облагородили территорию памятника труженикам тыла в Новокуйбышевске, который был установлен при поддержке предприятия в прошлом году, высадили цветы и кусты можжевельника – символа вечной жизни.

К акции присоединились более 800 сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании и навели чистоту и порядок на территории более 35 га, где было собрано 30 тонн мусора. В Новокуйбышевске, Самаре и поселке Гранный нефтехимики высадили десять тысяч цветов и более 100 саженцев хвойных и лиственных деревьев.

Активисты Саратовского НПЗ навели порядок в сквере им. С.М. Кирова совместно с молодёжной организацией «Движение первых», провели в детских учреждениях уроки «Бережём природу вместе» и высадку цветов.

Более 350 волонтёров Сызранского НПЗ навели порядок на 45 тыс. м2 городской территории вдоль улицы Астраханской – от завода до детского сада №8. В уборке были задействованы 16 единиц спецтехники, всего вывезено около 280 кубометров мусора.

Более 70 тонн древесных отходов и более 100 тонн бытового мусора собрали волонтёры Рязанской нефтеперерабатывающей компании в Центральном парке культуры и отдыха Рязани.

Более 1000 активистов Комсомольского НПЗ собрали и вывезли с улиц Комсомольска-на-Амуре более 30 тонн прошлогоднего сухостоя и бытовых отходов.

Более пятисот работников Ачинского НПЗ провели субботник на территории Ачинска. К экологической акции подключились учащиеся подшефных учебных заведений, молодежь из «Движения первых». Волонтеры очистили от мусора улицы, скверы и общественные пространства Привокзального района города общей площадью три га, всего было собрано и вывезено на полигон 300 м3 мусора.

Справка: Экологическое волонтёрство – неотъемлемая часть добровольческого движения «Роснефти». Сотрудники Компании – активные участники акций по очистке природных береговых зон и городских территорий, интерактивных мероприятий, направленных на формирование экологической культуры подрастающего поколения. Нефтяники поддерживают различные федеральные экологические проекты, среди них «Сад Памяти», «Вода России», «Чистые берега», «Мы чистим мир», «Сохраним лес», «Кедры России» и многие другие.

