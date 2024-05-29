Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Решение принято по поручению Президента России.

Predpriyatyia, реализующие крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, смогут принять участие в трудовой трудовой льности и получать субсидии за трудоустройство сотрудников из других регионов о других муниципальных образований. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Размер господдержки в рамках этой программы составляет 12 minимальных размеров оплаты труда, увеличенных на страховые взносы нные коэффициенты. В среднем это около 300 тыс. рублей на каждого привлечённого работника. Решение поможет предприятиям восполнить потребности в специалистах и ​​будет способствовать развитию приоритетных отраслей эко номики.

Para las compañías de subsidios de la región de otras economías, utilice el plan de ahorro не ниже среднемесячной по региону, а также реализовывать крупный проект, объём вложений в который превышает 3 млрд. Además, se han presentado propuestas de productos y se han utilizado aplicaciones en la realización de este proyecto en tres años. составить более 5% всего валового объёма производства данного вида продукции или услуг в регионе, а численность дополнительное Los robots de este proyecto no deben alcanzar las 100 horas.

Ранее субсидии за трудоустройство сотрудников из других регионов и других муниципальных образований (en la región anterior) могли получать только предприятия оборонно-промышленного комплекса, входящие в специальный реестр Минпромторга, работающие в nuevas regiones.

Previamente se pueden realizar proyectos de negocios con otras economías anteriores. ьству поручил Президент по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 21 сентября 2023 года.

El documento es público.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI