Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет подписал соглашение о создании экологического класса совместно с Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Подписание состоялось при поддержке администрации Центрального района Санкт-Петербурга подписали. Класс откроют в школе № 174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И.К. Белецкого.

В мероприятии участвовали руководитель Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Михаил Козьминых, директор школы № 174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И. К. Белецкого Ольга Финагина, глава администрации Центрального района Санкт‑Петербурга Елена Фёдорова. От Политеха присутствовали проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов, и. о. директора Инженерно-строительного института Марина Петроченко, директор Центра по работе с абитуриентами Артём Егупов и заместитель директора Высшей школы техносферной безопасности ИСИ Антон Бызов. На встрече они обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности предприятий и сохранности окружающей среды, а также актуальность профессии «Эколог» с учётом постоянно увеличивающейся интенсивности воздействия на природу.

Будет реализован комплекс мероприятий, направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся, отбор наиболее способных и мотивированных на успешную профессиональную самореализацию учащихся, сопровождение обучения в школе № 174 и получение качественных знаний, умений и навыков для возможного дальнейшего поступления в профильные вузы и осуществления профессиональной деятельности в системе органов и учреждений Росприроднадзора.

Преподаватели Инженерно-строительного института выступят в качестве преподавателей и наставников. Ребята из школы изучат различные аспекты профессии «Эколог», познакомятся с лабораториями СПбПУ, попробуют себя в качестве экологического инспектора, побывают в виртуальном пространстве на предприятии. Сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования также будут участвовать в рамках профессиональных проб с реальными задачами.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI