Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Вице-президент Профессионального университета Лавли доктор Аман Миттал с официальным визитом посетил СПбПУ. Университет Лавли — один из крупнейших частных вузов Индии, расположен на территории в 45 гектаров на севере страны.

Доктор Аман Миттал встретился с проректором по международной деятельности Дмитрием Арсеньевым, директором Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимиром Щепининым, начальником Управления международного сотрудничества Владимиром Хижняком, а также представителями Высшей школы производственного менеджмента — заместителем директора Никитой Лукашевичем и доцентом Ольгой Ергуновой.

Для Политеха важно не просто взаимодействие между университетами, мы должны перейти к кластерному принципу сотрудничества на национальном уровне с помощью других крупных и сильных вузов. Особое внимание необходимо уделить коммерциализации научных разработок, что позволит превратить научные идеи в востребованные продукты и услуги, а также привлечь дополнительные инвестиции в научные проекты , — отметил проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев.

В научной деятельности планируется проведение совместных исследований, обмен опытом и знаниями, разработка и внедрение инновационных технологий. Реализация этих планов позволит укрепить научный потенциал, повысить конкурентоспособность исследований и разработок, а также стимулировать развитие университетов.

Участники встречи обсудили планы по организации совместного международного конкурса проектов для студентов, аспирантов и молодых учёных «SMART CITY 2030: Управление устойчивым развитием городов стран БРИКС». Конкурсанты будут разрабатывать проекты в сфере планирования городского развития в контексте трендов и перспектив будущего усовершенствования городов стран БРИКС до 2030 года. На выбор представлено девять направлений: транспорт и логистика, экология и климат, образование и культура, здравоохранение и социальная сфера, экономика и финансы, управление и безопасность, технологии и инновации, архитектура и дизайн, туризм и гостеприимство.

Мы надеемся, что конкурс станет площадкой для обмена идеями и опытом между молодыми специалистами из разных стран и поможет сформировать новое поколение лидеров, способных обеспечить устойчивое развитие городов будущего , — поделился доктор Аман Миттал.

Вице-президент Профессионального университета Лавли ознакомился с проектами Института компьютерных наук и кибербезопасности, Суперкомпьютерного центра «Политехнический», научно-исследовательского комплекса «Нанобиотехнологии», Центра открытого образования. Гость высоко оценил уровень развития СПбПУ и выразил готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

В лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» ПИШ СПбПУ заведующая Марина Болсуновская рассказала о направлениях работы. Она представила несколько проектов с использованием современных цифровых технологий сбора и обработки данных — технического зрения, машинного обучения, видеоаналитики и промышленного интернета вещей и др.

По направлению оценки качества продукции гостю показали комплекс для автоматизированной оценки степени адгезии битума к щебням для сферы дорожного строительства и систему для обнаружения и классификации дефектов ткани на текстильных производствах. Большой интерес индийского коллеги вызвали обучающие и демонстрационные системы на основе VR-технологий, созданные для образовательных целей в рамках программы повышения качества образования и подготовки кадров ПАО «Газпром» СПбПУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI