Политехники на смотре сил и средств МЧС

23 мая на территории Петропавловской крепости прошёл смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность жителей и гостей города в летний период. К участию был приглашен Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого, представителем которого на мероприятии стал студенческий пожарно-спасательный отряд «Петр Великий».

личного состава. Образцы оборудования осмотрел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В программе смотра была практическая отработка способов спасения на воде. Зрители изучили разную технику: от водных судов до беспилотников.

Петербург — крупнейший северный мегаполис. Безопасность его жителей — наша общая задача. Силы ЧС всегда первыми приходят на помощь. В вашей работе счёт идёт даже не на часы, а на минуты — от этого зависят жизни людей. И вы каждый раз справляетесь с ситуацией. Жители нашего города уверены, что всегда могут на вас рассчитывать , — обратился к спасателям Александр Беглов.

В составе пожарно-спасательного отряда «Петр Великий» были студенты Высшей школы техносферной безопасности Инженерно-строительного института Арина Пучкова, Анастасия Джур и Эльдар Алиев.

Объединение СПбПУ входит в состав Всероссийской общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Создан с целью общественного воспитания, формирования гражданственности и патриотизма у молодежи, популяризации пожарно-спасательного дела. Ребята участвуют в обеспечении пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья учащихся и работников университета.

Перед начало смотра, утром 23 мая добровольцы отряда «Петр Великий» сопровождали детей из Белгорода на Московском вокзале. Домой из Санкт-Петербурга возвращаются более 300 гостей.

Мы были рады участвовать в данном мероприятии. Надеемся, что гостям понравилось в нашем городе, и у них осталось много приятных воспоминаний , — поделились студенты Политеха.

