Подведены итоги XV Всероссийского межвузовского кадрового форума им. А.Я. Кибанова

С 6 по 24 мая 2024 года в Государственном университете управления прошел юбилейный XV Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А.Я. Кибанова «Инновационное управление персоналом», организованный в рамках празднования 105-летия ГУУ.

После пятилетнего проведения Форума преимущественно в онлайн-формате, в этом году его основные мероприятия были реализованы очно 22-24 мая, благодаря чему на территории ГУУ собралось более 200 заинтересованных вопросами управления персоналом участников: студентов, молодых учёных, авторитетных преподавателей и экспертов в области управления персоналом с разных регионов России. Всего же юбилейном Форуме приняли участие 445 человек!

Очным событиям Форума предшествовали различные заочные мероприятия:

X научно-практическая конференция «Актуальные вопросы управления персоналом и экономики труда»,

Заочные конкурсы «Инновационное управление персоналом – 2024»,

Секция «Homo qui videt» Конкурса инновационных проектов по управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов,

Студенческая Олимпиада «Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра» (домашнее задание-заочный этап).

В концепцию Форума в этом году легла актуальная идея соединения человеческого интеллекта и нейросетей. Она предполагает объединение живого разума и способностей искусственного интеллекта для расширения возможностей использования технологий управления персоналом, ускорения обработки информации и решения сложных задач. На протяжении всего Форума участники рассуждали о том, как HR-специалист и нейросеть дополняют друг друга и помогают решать различные задачи, раскрывали сильные стороны каждого участника этого взаимодействия и узнавали, как может быть полезен каждый в своей области.

Регистрация участников, а также оценка работ заочных конкурсов проходила с использованием профессиональной платформы для организации событий MakeEvents, на которой можно ознакомиться со списком экспертов, результатами оценки жюри и рейтингом работ конкурсов «Лучшая учебно-методическая разработка по управлению персоналом», «Лучшая научно-практическая статья по управлению персоналом», «Лучшая монография по управлению персоналом» и «Лучшая научно-исследовательская работа по управлению персоналом», а также секции «Homo qui videt» Конкурса инновационных проектов по управлению персоналом и экономике труда.

Помимо основной оценки работ экспертным жюри, в рамках Студенческой олимпиады и Конкурса проектов были организованы Конкурсы на приз зрительских симпатий, которые прошли в официальном сообществе кафедры управления персоналом ГУУ Вконтакте.

Подробная программа очных мероприятий в интерактивной форме представлена на официальной странице Форума. Программа включает в себя не только перечень мероприятий, но и составы команд Студенческой олимпиады, списки участников конкурса проектов, презентации спикеров конференции «Нейро-HRоники», ссылку на ее видеозапись и состав экспертного жюри разных мероприятий.

Форум был проведен при поддержке Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, а также при активном взаимодействии с такими партнерами как: ANCOR, SuperJob, GetExperts, Роскачество, Квизли, Актион студенты, DataРу и World Dent. Компании-партнёры выделяли свои номинации и предоставили участникам и победителям Форума ценные подарки и призы.

XV Кадровый Форум завершился 24 мая подведением итогов, торжественным объявлением победителей и вручением наград и подарков. Ежегодно участие в Форуме принимают более 450 участников из более 30 городов России, однако в этом году Форум запомнился именно живыми встречами и коммуникациями:

География участников, приехавших в ГУУ – Нижний Новгород, Саратов, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Оренбург, Москва, Новосибирск, Сургут, Самара, Челябинск, Ярославль, Екатеринбург, Пенза;

Вузы-участники: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Оренбургский государственный университет, Пензенский государственный университет, Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина – филиал РАНХиГС, Самарский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский государственный университет, Южный Федеральный Университет, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

31 член экспертного жюри очных мероприятий Форума.

В этом году впервые в рамках кадрового форума прошло повышение квалификации «Современные инструменты организации учебного процесса при подготовке специалистов по управлению персоналом», где 33 слушателя изучили и обсудили актуальные вопросы по развитию применения гибких технологий в процессе обучения студентов.

Участники писали статьи, монографии, методические разработки, научно-исследовательские работы, знакомились с новыми людьми и работали с ними в команде, разбирали кейсы, защищали проекты и проявляли все свои способности, чтобы победить! А организовывали безупречную работу форума, традиционно, множество волонтеров – студентов 1-3 курсов направления подготовки «Управление персоналом».

Мы искренне надеемся, что в ходе работы в кадровом форуме каждый его участник получил массу положительных впечатлений, обрёл новые знания, навыки и ценные инсайты. А сам Форум остаётся ежегодной уникальной открытой дискуссионной площадкой, объединяющей студентов, молодых учёных, авторитетных преподавателей и экспертов в области управления персоналом в России.

Итоги конкурсов прилагаем отдельным файлом:

Итоги конкурсов XV Всероссийского межвузовского кадрового форума

