Подведены итоги XV Всероссийского межвузовского кадрового форума им. А.Я. Кибанова

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
С 6 по 24 мая 2024 года в Государственном университете управления прошел юбилейный XV Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А.Я. Кибанова «Инновационное управление персоналом», организованный в рамках празднования 105-летия ГУУ.
После пятилетнего проведения Форума преимущественно в онлайн-формате, в этом году его основные мероприятия были реализованы очно 22-24 мая, благодаря чему на территории ГУУ собралось более 200 заинтересованных вопросами управления персоналом участников: студентов, молодых учёных, авторитетных преподавателей и экспертов в области управления персоналом с разных регионов России. Всего же юбилейном Форуме приняли участие 445 человек!
Очным событиям Форума предшествовали различные заочные мероприятия:
- X научно-практическая конференция «Актуальные вопросы управления персоналом и экономики труда»,
- Заочные конкурсы «Инновационное управление персоналом – 2024»,
- Секция «Homo qui videt» Конкурса инновационных проектов по управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов,
- Студенческая Олимпиада «Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра» (домашнее задание-заочный этап).
В концепцию Форума в этом году легла актуальная идея соединения человеческого интеллекта и нейросетей. Она предполагает объединение живого разума и способностей искусственного интеллекта для расширения возможностей использования технологий управления персоналом, ускорения обработки информации и решения сложных задач. На протяжении всего Форума участники рассуждали о том, как HR-специалист и нейросеть дополняют друг друга и помогают решать различные задачи, раскрывали сильные стороны каждого участника этого взаимодействия и узнавали, как может быть полезен каждый в своей области.
Регистрация участников, а также оценка работ заочных конкурсов проходила с использованием профессиональной платформы для организации событий MakeEvents, на которой можно ознакомиться со списком экспертов, результатами оценки жюри и рейтингом работ конкурсов «Лучшая учебно-методическая разработка по управлению персоналом», «Лучшая научно-практическая статья по управлению персоналом», «Лучшая монография по управлению персоналом» и «Лучшая научно-исследовательская работа по управлению персоналом», а также секции «Homo qui videt» Конкурса инновационных проектов по управлению персоналом и экономике труда.
Помимо основной оценки работ экспертным жюри, в рамках Студенческой олимпиады и Конкурса проектов были организованы Конкурсы на приз зрительских симпатий, которые прошли в официальном сообществе кафедры управления персоналом ГУУ Вконтакте.
Подробная программа очных мероприятий в интерактивной форме представлена на официальной странице Форума. Программа включает в себя не только перечень мероприятий, но и составы команд Студенческой олимпиады, списки участников конкурса проектов, презентации спикеров конференции «Нейро-HRоники», ссылку на ее видеозапись и состав экспертного жюри разных мероприятий.
Форум был проведен при поддержке Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, а также при активном взаимодействии с такими партнерами как: ANCOR, SuperJob, GetExperts, Роскачество, Квизли, Актион студенты, DataРу и World Dent. Компании-партнёры выделяли свои номинации и предоставили участникам и победителям Форума ценные подарки и призы.
XV Кадровый Форум завершился 24 мая подведением итогов, торжественным объявлением победителей и вручением наград и подарков. Ежегодно участие в Форуме принимают более 450 участников из более 30 городов России, однако в этом году Форум запомнился именно живыми встречами и коммуникациями:
- География участников, приехавших в ГУУ – Нижний Новгород, Саратов, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Оренбург, Москва, Новосибирск, Сургут, Самара, Челябинск, Ярославль, Екатеринбург, Пенза;
- Вузы-участники: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Оренбургский государственный университет, Пензенский государственный университет, Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина – филиал РАНХиГС, Самарский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский государственный университет, Южный Федеральный Университет, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
- 31 член экспертного жюри очных мероприятий Форума.
В этом году впервые в рамках кадрового форума прошло повышение квалификации «Современные инструменты организации учебного процесса при подготовке специалистов по управлению персоналом», где 33 слушателя изучили и обсудили актуальные вопросы по развитию применения гибких технологий в процессе обучения студентов.
Участники писали статьи, монографии, методические разработки, научно-исследовательские работы, знакомились с новыми людьми и работали с ними в команде, разбирали кейсы, защищали проекты и проявляли все свои способности, чтобы победить! А организовывали безупречную работу форума, традиционно, множество волонтеров – студентов 1-3 курсов направления подготовки «Управление персоналом».
Мы искренне надеемся, что в ходе работы в кадровом форуме каждый его участник получил массу положительных впечатлений, обрёл новые знания, навыки и ценные инсайты. А сам Форум остаётся ежегодной уникальной открытой дискуссионной площадкой, объединяющей студентов, молодых учёных, авторитетных преподавателей и экспертов в области управления персоналом в России.
Итоги конкурсов прилагаем отдельным файлом:
Итоги конкурсов XV Всероссийского межвузовского кадрового форума
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 29.05.2024
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