Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Эксперты столичного Департамента информационных технологий рассказали о пяти бесплатных онлайн-сервисах и возможностях портала поставщиков, которые помогают эффективно работать с платформой закупок малого объема. Уже более 11 лет портал поставщиков позволяет государственным и муниципальным заказчикам из 40 российских регионов закрывать оперативные потребности в товарах, работах и услугах. За это время платформа стала технологичным, удобным и надежным инструментом, благодаря которому предприниматели могут напрямую работать со школами, с детскими садами, поликлиниками и другими учреждениями, развивать свой бизнес и продвигать продукцию без дополнительных вложений.

«Сейчас на ресурсе зарегистрировано более 330 тысяч предпринимателей. Свыше 90 процентов из них — представители малого и среднего бизнеса. Для создания позитивного пользовательского опыта и обеспечения надежности проводимых операций на портале мы непрерывно продолжаем развивать его инструменты: создавать новые сервисы и оптимизировать существующие. Обновления затрагивают работу платформы на всех уровнях — от системы тегов при заведении новой товарной единицы и возможности скачивания каталога до автоматизации участия в закупках и просчета предварительной стоимости доставки. Мы регулярно запрашиваем обратную связь пользователей, тестируем новые форматы взаимодействия и адаптируем технические возможности портала под современные реалии», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы https://www.mos.ru/dit/ Роман Урнышев.

Бесплатные сервисы портала делают его удобным и современным инструментом, который выбирают предприниматели со всей страны. Среди поставщиков коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые и физические лица из всех регионов России.

Одна из важных особенностей процедур на ресурсе — их оперативность. Формат закупок позволяет за короткий период заключить контракт, выполнить условия и получить прибыль. Для небольших компаний такой процесс оптимален. Благодаря прозрачным и понятным механизмам предприниматели могут не только работать с заказчиками из своего региона, но и расширять географию бизнеса.

Автоматизация участия в закупках

В 2022 году для оптимизации ресурсов поставщиков и расширения возможностей участия в закупочных процедурах на портале заработал торговый бот автоматических ставок. Он позволяет поставщикам вносить свои ценовые предложения сразу в нескольких котировочных сессиях. Рекордное число закупок, в которых предприниматель единовременно принял участие с применением бота, — 65 мини-аукционов за один день.

Перед началом мини-аукциона предприниматель устанавливает минимальную цену, до которой готов торговаться в ходе закупки. Далее бот самостоятельно поступательно снижает ставки до указанной суммы. Использование сервиса не мешает другим участникам делать свои ставки. Побеждает тот, кто предлагает выполнить условия контракта за наименьшую цену.

Применение бота не гарантирует победу в сессии, но значительно экономит время пользователя и способствует увеличению числа закупок, в которых он может принимать участие. За полтора года существования сервиса с его помощью заключили 96,4 тысячи контрактов на 12 миллиардов рублей. За это же время благодаря снижению начальной цены на закупках с применением бота заказчики сэкономили 5,8 миллиарда рублей.

Электронный документооборот

Еще один полезный и удобный инструмент на портале — электронный документооборот (ЭДО). Весь процесс от размещения потребности до подписания закрывающей документации перевели в онлайн-формат. Это экономит время участников закупки: поставщикам не нужно вручную создавать описания спецификации и направлять их в бумажном виде заказчикам, которым, в свою очередь, не нужно переносить данные в платежные или бухгалтерские системы. Статус можно отслеживать в личном кабинете. Кроме того, ЭДО минимизирует возможные ошибки при подготовке документации.

Все сведения — название, характеристики, количество закупаемой продукции и другие — автоматически собираются на портале в универсальный передаточный документ (УПД). Он соответствует форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы. Благодаря встроенному API-сервису у пользователей есть возможность оформить УПД в системе бухучета своей компании, а затем автоматически передать его на портал. К сервису могут подключиться любые бухгалтерские системы.

В среднем на портале передается 2,8 тысячи УПД ежедневно. За более чем три года на ресурсе подписано более миллиона универсальных передаточных документов, связанных с исполнением госконтрактов.

Визитка компании

Для дополнительного продвижения своей продукции поставщики могут создать на ресурсе сайт-визитку. Здесь можно указать необходимую информацию о компании, регионах, где представлен бизнес, направлениях деятельности, показать наиболее востребованную продукцию или рассказать о новых товарах, разместить каталог, сертификаты, отзывы клиентов, а также логотип и контактные данные. На странице автоматически отображаются сведения о заключенных и активных контрактах, которые подтверждают опыт участия поставщика в закупках.

Сервис используется для увеличения узнаваемости компании, дополнительного бесплатного продвижения продукции как внутри площадки, так и на сторонних ресурсах, а также для поиска потенциальных заказчиков и развития своего бизнеса.

Работа с каталогом

Каталог товаров, работ и услуг на портале насчитывает более 2,8 миллиона уникальных наименований. Здесь представлены товары повседневного спроса, узкопрофильная продукция, услуги по обслуживанию и ремонту, проведению мероприятий, подготовке документации и многие другие. Среди наиболее востребованных наименований канцелярские товары, офисная бумага, питьевая вода, а также строительные и медицинские изделия.

Для удобства работы с каталогом на портале применяются встроенные сервисы и инструменты. Например, при заполнении карточки нового товара нейросеть определяет его категорию по загруженному изображению и находит соответствия между похожими предложениями. Кроме того, на этом же этапе поставщики могут добавить до восьми тегов, которые позволяют оптимизировать поиск по ключевым словам среди других наименований и делают выдачу предложений более точной.

С помощью встроенного API-сервиса поставщики могут скачать весь каталог или его часть для анализа востребованной продукции, формирования собственного портфеля предложений и разработки стратегии по участию в закупках.

Система информирования

На портале действует система информирования о публикуемых закупках. Поставщик может настроить оповещения о размещении новых потребностей по выбранным критериям: региону, конкретным заказчикам, начальной цене, товарным единицам и другим параметрам. Подписку можно скорректировать в любой момент в личном кабинете, открыв разделы «Настройка подписки на закупки» и «Единый реестр закупок».

Возможности сервиса позволяют настроить получение уведомлений на нескольких ресурсах: непосредственно на портале поставщиков, на mos.ru или по электронной почте. Кроме того, благодаря системе информирования пользователи экономят время на мониторинге публикуемых закупок, могут отслеживать и прогнозировать востребованность продукции, а также расширять рынки сбыта.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на нем работают более 57 тысяч заказчиков из 40 регионов и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны. Ежедневно на ресурсе заключают более 1,5 тысячи контрактов. Закупочную платформу курируют два столичных ведомства: функциональным заказчиком выступает Департамент по конкурентной политике, а за техническое развитие ресурса отвечает Департамент информационных технологий. https://www.mos.ru/dit/

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI