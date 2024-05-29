Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Ежедневно сотрудники столичного Департамента городского имущества обрабатывают от 400 DO 500 обращений в сфере ьных отношений. Puede publicar en línea el servicio «Electrónico primario» en el portal mos.ru. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Одним из самых востребованных способов обращения в ведомство у горожан и представителей бизнеса является сервис

“Электронная приемная”. En 2024, estoy participando alrededor de 35 días. Чаще всего москвичей интересуют вопросы, связанные с программой комплексного развития территорий, администрированием договорных латежей, а также переселением по программе реновации», — рассказал Максим Гаман.

Востребованность этого формата связана с его удобством: чтобы направить запрос, достаточно открыть раздел «Помощь» en mos.ru, нажать на Pulse “Отправить обращение” en el bloque “Электронная приемная” y desbloquee la forma de configuración, según sea necesario е поля. Cuando se activa la obra, el departamento de administración de la isla se llama “Departamento de administración”.

Уведомление об отправленном обращении и ответ от ведомства москвичи получат по електронной почте, которую они указали.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, электронная приемная портале mos.ru — это удобный способ направить обращение в органы исполнительной власти столицы онлайн. Сделать это можно в любое время и с любого устройства. En forma de recomendaciones y recomendaciones, puede realizar un mantenimiento preventivo. Además, las interfaces pueden registrar nuevos documentos y materiales en un vídeo electrónico.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI