Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Открылся новый подземный переход на московский городской вокзал Зеленоград — Крюково через улицу Ленина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

«Теперь у горожан есть еще один безопасный вход на вокзал с лифтом и эскалатором. Также подземный переход со стороны Новокрюковской улицы оборудовали пандусом с навесом», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Зеленоград — центр российской микроэлектроники, который сейчас активно развивается. Поэтому вокзал строили с перспективой на будущее. Сегодня он принимает более 31 тысячи человек в сутки — за год пассажиропоток вырос почти на треть.

В будущем здесь пройдет первая в стране высокоскоростная магистраль. Она соединит Москву с Санкт-Петербургом. Дорога от Зеленограда до Северной столицы займет примерно два часа. Уже сейчас на московском городском вокзале Зеленоград — Крюково останавливаются поезда «Сапсан».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI