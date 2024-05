На ВДНХ пройдут всероссийские и региональные соревнования по конному спорту

Source: MIL-OSI Russian Language News

На выводном круге Центра национальных конных традиций на ВДНХ 1 и 2 июня пройдут региональные соревнования и Кубок России по тентпеггингу. В зрелищных состязаниях примут участие лучшие спортсмены страны.

Им предстоит показать мастерство в различных программах. Основным упражнением турнира станет поражение пегов — колышков, установленных на земле. Всадник на максимальной скорости должен попасть в них копьем или мечом. Пеги высотой 30 и шириной от четырех до шести сантиметров вкопают в грунт под углом. Задача участников не только не промахнуться, но и поднять колышки. В командных соревнованиях спортсмены будут стартовать парами и выполнят упражнения одновременно, в личном всадник выступит в одиночку.

Кроме того, конники посоревнуются в мастерстве по снятию колец копьем и разрубанию мечом лимонов или апельсинов, подвешенных на стойке.

Победителя и призеров личных соревнований в абсолютном зачете определят по наибольшей сумме баллов, набранных в таких составляющих спортивного соревнования, как «Копье», «Меч», «Меч. Лимоны и пег», «Копье. Кольца и пег». В командных соревнованиях лучших спортсменов определят по наибольшей сумме баллов, набранных в таких видах соревнований, как «Копье. Полусекция» и «Меч. Полусекция».

1 июня в 15:00 состоятся личные соревнования, 2 июня в 14:00 начнется финал Кубка России в личном зачете, затем пройдут командные соревнования, а после них награждение победителей и призеров.

Результаты выступлений спортсменов на Кубке России будут учитывать при отборе команды, которая представит нашу страну на международных соревнованиях по тентпеггингу. Этот турнир пройдет на выводном круге Центра национальных конных традиций на ВДНХ с 9 по 14 июля 2024 года в рамках I Фестиваля национальных видов конного спорта.

Тентпеггинг — вид конного спорта, известный с давних времен. Он включает в себя комплекс соревнований с использованием различного вида спортивного оружия.

В истории кавалерии тентпеггинг присутствовал очень давно. Сначала он был популярен в Азии, затем быстро распространился среди европейских конников. Похожие упражнения входили и в традиционную казачью джигитовку. Именно благодаря кавалерии тентпеггинг получил широкое распространение как самая популярная игра по владению оружием и уже к концу XIX века был признан спортивной дисциплиной. В России тентпеггинг развивается с 2013 года.

