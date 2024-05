Найти подработку на лето и составить резюме: центр «Профессии будущего» приглашает молодежь на фестиваль трудоустройства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Фестиваль трудоустройства «Заработай этим летом» проведут для студентов колледжей и школьников от 14 лет. Мероприятие пройдет 31 мая в центре «Профессии будущего». Участники смогут пройти собеседования и стать начинающими специалистами в сфере общепита, телекоммуникаций, экологии, строительства и других.

«Лето — это отличная возможность для старшеклассников и студентов колледжей получить первый профессиональный опыт и заработок. На фестивале трудоустройства “Заработай этим летом“ ведущие столичные компании представят свыше 400 рабочих мест для летней подработки и дальнейшего временного или постоянного трудоустройства. Участники смогут познакомиться с крупными работодателями, пройти собеседование, посетить различные мастер-классы, тренинги и лекции. При поддержке карьерных экспертов они узнают, как определиться с направлением деятельности, найти работу, грамотно презентовать себя на собеседовании и как адаптироваться на новом месте», — рассказал директор службы занятости населения Москвы, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

В рамках фестиваля актуальные вакансии предложат столичные работодатели, в числе которых кафе и рестораны, экоцентр, торговые и строительные компании, федеральный оператор связи, создатель информационных проектов и агрегатор самозанятости.

Например, в сфере общественного питания соискателям предложат вакансии официантов и бариста, в сфере услуг — позиции продавцов, работников торгового зала и менеджеров образовательного контента. В отрасли информационных технологий, телекоммуникаций и связи представят вакансии операторов кол-центра, промоутеров, монтажников связи и менеджеров по работе с клиентами.

Кроме того, в рамках фестиваля карьерные эксперты центра «Профессии будущего» помогут соискателям составить резюме, адаптировать его под требования конкретного работодателя, подобрать подходящие вакансии и написать сопроводительное письмо.

Фестиваль «Заработай этим летом» пройдет 31 мая с 14:00 до 17:00 в центре «Профессии будущего» по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Записаться на мероприятие можно по ссылке.

Москва предлагает современную образовательную инфраструктуру для всех желающих развивать свою карьеру. В центре «Профессии будущего» за три с половиной месяца можно освоить одну из 75 востребованных профессий. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра — более трех тысяч работодателей из разных отраслей экономики. Помимо этого, проводится программа комплексной профориентации для учеников девятых классов.

