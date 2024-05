Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В концертном зале «Зарядье» поздравили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Высокие достижения ребят отметила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Московские школьники вновь лучшие в стране. На вашем счету более 1300 призовых мест — половина от всех наград всероссийской олимпиады. Эти победы открывают двери в лучшие вузы страны, и многие из вас уже в этом году поступят в университеты. Я очень надеюсь, что и там вы сохраните целеустремленность и азарт и добьетесь еще многих успехов. Вместе с вами к этой победе шли ваши родители и наставники, они верили в вас и вложили всю свою душу, знания и силы. Большое им спасибо за это! Здорово видеть, как добиваются успеха твои ученики, гордиться своими сыновьями и дочерями», — поздравила победителей Анастасия Ракова.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам. Ее результаты, наряду с единым государственным экзаменом, являются важнейшим независимым показателем качества образования.

В этом учебном году участниками олимпиады в Москве стали свыше 470 тысяч человек. Заключительный этап проходил с 18 марта по 3 мая в 14 регионах страны. Столица принимала финал по семи предметам: французскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам, искусству (МХК), астрономии и технологии. Соревнования проходили в ведущих вузах Москвы, а практический тур олимпиады по технологии — на площадках городских школ и колледжей.

Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады приняли ученики половины (277) московских школ. Они завоевали 260 дипломов победителей и 1071 диплом призеров. В общей сложности — 1331 диплом. Награды получили 1223 учащихся из 204 столичных школ.

36 московских школьников стали абсолютными победителями в олимпиадах по 21 предмету, набрав наибольшее количество баллов среди всех участников. 99 учеников проявили себя в нескольких предметах: у девяти человек — по три диплома, еще 90 школьников стали обладателями дипломов по двум предметам.

Как и в прошлые годы, москвичи завоевали дипломы по всем 24 предметам. Лучших результатов удалось добиться на олимпиадах по экономике (100 дипломов), информатике (99), экологии (73), истории (70) и математике (68).

Особо следует отметить успехи ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые соревновались наравне со всеми. Так, слабовидящий одиннадцатиклассник Матвей Головин из школы Центра педагогического мастерства второй год подряд стал абсолютным победителем олимпиады по русскому языку. Десятиклассник этой же школы Тимофей Мацнев, как и год назад, завоевал диплом призера по экономике. Десятиклассница Мария Лопаткина из школы «Технологии обучения» стала призером по искусству, а воспитанник специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2 Артем Рыжеков — призером по истории.

Несмотря на возрастающую из года в год конкуренцию между регионами, Москва прочно удерживает лидирующие позиции в олимпиадном движении России. На ее долю приходится 43 процента от общего числа дипломов победителей и призеров, в том числе 49 процентов от количества победителей.

Стабильно высоких результатов ребята достигают благодаря системной работе по развитию талантов школьников, включая расширение использования электронных технологий, разные форматы подготовки к главным интеллектуальным соревнованиям, оказание школам организационно-методической поддержки при подготовке участников олимпиады. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право на внеконкурсное поступление на бюджетные места профильных факультетов любого государственного вуза. Кроме того, они могут претендовать на стипендию Президента России — 20 тысяч рублей ежемесячно на время обучения.

По решению Сергея Собянина члены сборной команды Москвы на заключительном этапе всероссийской олимпиады получат поощрительные выплаты. Победителям полагается 500 тысяч рублей, призерам — 300 тысяч рублей, а участникам, не завоевавшим звания победителя или призера, — 100 тысяч рублей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI