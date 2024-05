Может ли банк повысить процентную ставку после оформления кредита? Разбираем все случаи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят узнать: Что будет, если отказаться заключать договор страхования жизни На что обратить внимание в договоре? Могут ли повысить ставку по ипотеке? Когда не стоит волноваться о повышении ставки?

При оформлении кредита банк может как снизить, так и повысить первоначальную ставку. Решение зависит от нескольких факторов. Например, согласие заемщика оформить страховой полис или другие финансовые продукты. При этом после оформления кредита банки также могут повышать ставку.

Заемщикам следует внимательно изучать кредитный договор перед его подписанием. МФО «Турбозайм» предлагает рассмотреть несколько ситуаций, когда кредиторы вправе повышать ставки.

Отказ заключать договор страхования жизни

Стоит отметить, что 21 января 2024 года вступили в силу изменения, обязывающие банки и МФО полностью рассчитывать стоимость кредита. Информация должна отображаться на первой странице кредитного договора. При этом в методике расчета учитывается не только сам кредит, но и все дополнительные сборы, страховки и услуги.

Изменение процентной ставки по потребительским займам применяется в редких случаях, но кредитор может пойти на такое решение. Например, если заемщик ранее оформил страховку на жизнь и здоровье, но позже отказался от нее. Клиент вправе выбрать более выгодные страховые условия, но и банк получает право повысить ставку.

На заметку. Всегда обращайте внимание на условия договора, где должно быть прописано право банка повышать проценты в одностороннем порядке. Если это право не предусмотрено, то решение кредитора можно оспорить.

Представим ситуацию:

Клиент оформил потребительский заем в мае 2024 года, в том числе с обязательным страховым полисом. Данный полис действовал несколько месяцев, после чего заемщик не успел его продлить. В итоге банк повышает ставку на 5%, обосновывая свое решение тем, что было допущено нарушение.

В целом такое решение является правомерным, если иное не предусмотрено кредитным договором. Некоторые банки изначально оставляют себе место для маневра, когда при отказе от страхового полиса могут повышать ставку.

К слову, микрофинансовые организации, в том числе компания «Турбозайм», не могут повышать ставку выше 0.8% в день. Это максимальный процент для заемщиков, который был снижен с 1% в день в 2023 году.

В кредитном договоре с банком должны быть прописаны ситуации, когда кредитор может повысить ставку. Однако такое решение не может быть связано с желанием банка заработать в одностороннем порядке. Всегда должны присутствовать нарушения со стороны заемщика или резкое изменение ситуации на кредитном рынке.

Если в договоре прописано, что заемщик обязан ежегодно продлевать страховой полис, то нарушение этого пункта повлечет за собой введение санкций. Опять же, нужно понимать, что изначально банк использовал более выгодные условия кредитования для заемщика.

На что обратить внимание в договоре?

В договоре займа есть несколько условий, которые отвечают за права и обязанности сторон. Речь идет о двух категориях:

Общие условия – представляют собой нормы, которые финансовая организация использует для всех заемщиков.

Индивидуальные условия – в этом разделе банк может прописать особые пункты, например снижение или повышение ставки.

Следует отметить, что индивидуальные условия всегда согласовываются с заемщиком. При этом процентная ставка может быть ниже за счет оформления страховки или дополнительных финансовых услуг. Нужно понимать, что значение переменной процентной ставки не должны зависеть от банка. Как правило, речь идет об обстоятельствах, связанных с нарушением кредитного договора или внешних факторах.

Причем произвольное изменение ставки по желанию банка не предусмотрено законодательством. Такое решение можно оспорить в суде или направить жалобу в Центробанк РФ.

Могут ли повысить ставку по ипотеке?

В начале 2023 года Андрей и Елена оформили ипотеку под 10% годовых, после чего Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых. Соответственно, в 2024 году банки не могут выдавать ипотеку по ставке ниже ключевой. Исключением является ипотека с господдержкой. Но и в таком случае часть затрат покрывается из федерального бюджета.

Ипотечные заемщики беспокоятся о том, что на фоне повышения ключевой ставки банки начнут менять действующие условия. На самом деле беспокоиться не стоит, хотя определенные риски действительно присутствуют. Дело в том, что ни один кредитор не вправе менять ставку по действующей ипотеке без серьезных обоснований.

Причин для изменения ставки может быть несколько:

Сроки окончания льгот – если заемщик оформил ипотеку по льготной программе. Но даже в таком случае условия договора будут действовать весь срок кредитования. Изменение ставки возможно, если человек выплатил проценты по льготной программе, после чего начал выплачивать ипотеку без господдержки.

Нарушение условий – это могут быть нецелевые расходы, когда банк узнает, что заемщик тратит средства на цели, не прописанные в договоре. С ипотекой такое возможно в том случае, если квартиру начали сдавать в аренду без согласования с банком.

Изменение условий – если ранее банк выдавал ипотеку на специальных условиях. Например, клиент получал в банке зарплату, поэтому ему предоставили скидку по ипотеке. После того как он уволился или разорвал отношения с банком, кредитор может повысить проценты. Опять же, если это прописано в договоре.

Отказ от страховки – ипотечная недвижимость не выдается без обязательного оформления страхового полиса. Правда, некоторые заемщики пытаются сэкономить и отказываются от страховки через несколько лет. Банк вправе не только повысить ставку, но и аннулировать условия договора.

Просрочки – в договоре может быть прописан пункт, связанный со штрафами. Например, некоторые банки указывают, что процентная ставка будет пересмотрена в случае наступления просрочки ежемесячного платежа. Поэтому за графиком выплат нужно следить и контролировать все отчисления.

Обратите внимание, что в некоторых случаях банки прописывают в договоре «плавающую ставку». Как правило, такие условия используют для юридических лиц, но иногда ставку могут применять для ипотеки.

МФО «Турбозайм» крайне не рекомендует оформлять ипотеку по плавающей ставке. Она будет зависеть от ситуации на рынке, поэтому никто не гарантирует, что через несколько лет заемщику придется выплачивать не условные 10% годовых, а более 20%.

Когда не стоит волноваться о повышении ставки?

В одностороннем порядке банк не может менять процентную ставку, поэтому заемщикам не стоит беспокоиться. Если вы исправно выплачиваете ипотечный кредит или потребительский заем, то никаких проблем не возникнет. Конечно, всегда нужно учитывать все условия кредитного договора и строго соблюдать требования банка.

Несмотря на постоянный процесс инфляции, а также увеличения ключевой ставки ЦБ РФ, остальные кредиторы обязаны соблюдать условия договора. Более того, если ключевую ставку понизят, то заемщики могут рефинансировать кредит на выгодных условиях. Правда, в таком случае нужно учитывать, что вам придется заново оформлять страховой полис.

Что в итоге: Банки и МФО не вправе нарушать условия договора, если иное не предусмотрено законодательством. Заемщикам гарантируют, что при соблюдении кредитного договора они будут погашать ипотеку весь срок с учетом фиксированной ставки. Однако отказ от страховки может повлиять на решение кредитора.

16:45 29.05.2024

