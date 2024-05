Материалы к заседанию Правительства 30 мая 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон “О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов„», «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. О проекте федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год»

3. О проекте федерального закона «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг»

Законопроект направлен на ратификацию подписанного 22 декабря 2023 года в Москве Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг в реализацию Союзной программы по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов, в целях укрепления надёжности и обеспечения стабильности финансовых рынков двух стран, а также создания единого экономического пространства и правовых основ общего рынка.

4. О проекте федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей»

Законопроект направлен на установление права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на получение ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих на территории страны, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в субъекте.

5. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2023 год»

6. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации»

Предоставление дополнительных социальных гарантий при увольнении работникам, работавшим в выходные и нерабочие праздничные дни.

7. О проекте федерального закона «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Законопроект направлен на устранение сложившейся правовой неопределённости в понимании содержания термина «руководители организации» и недопущения заключения срочного трудового договора с работником, замещающим должность руководителя структурного подразделения организации.

8. О ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2023 года

9. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций„ и статью 4 Федерального закона “Об аудиторской деятельности„»

Законопроект направлен на совершенствование деятельности фондов целевого капитала некоммерческих организаций.

10. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории указанного субъекта Российской Федерации

11. О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях обеспечения проведения капитального ремонта берегоукрепительных сооружений, повреждённых в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением опасных метеорологических явлений в ноябре 2023 года на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым и г. Севастополя

12. О внесении изменений в распределение субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2024 год, утверждённое приложением 31 (таблица 155) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект распоряжения подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Жильё» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

13. О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров на 2024 год, утверждённое приложением 31 (таблица 177) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект распоряжения направлен на обеспечение финансирования завершения строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

14. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору)

Проект постановления направлен на приведение полномочий Минсельхоза России и Россельхознадзора в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1515 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Разработка законопроекта продиктована отсутствием у суда возможности уточнения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак с учётом обстоятельств дела. Проект акта направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда.

16. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №452658-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект поправок направлен на совершенствование преференциальных режимов осуществления предпринимательской деятельности на территориях опережающего развития, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации.

17. О выделении Минпросвещения России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым

18. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году

Москва,

29 мая 2024 года

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы и референтуры является изложением материалов, представленных федеральными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI