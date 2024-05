Мастер-классы, концерты, лекции: какие мероприятия пройдут в пространстве Москвы на выставке «Россия» с 30 мая по 5 июня

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 30 мая по 5 июня в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» пройдут лекции экспертов по финансовой грамотности, тренировка проекта «Спортивные выходные», мастер-классы и музыкальные вечера. Мероприятия состоятся в рамках трека «Москва — молодежная столица» в зале А павильона № 75 ВДНХ.

В четверг, 30 мая, в 13:00 любителей рукоделия приглашают на мастер-класс по плетению оригинальных браслетов из цветных бусин. В 14:00 эксперт центра финансовой грамотности при столичном Департаменте финансов Ольга Андреева объяснит, как планирование и постановка общих жизненных целей поможет структурировать семейный бюджет. Спикер расскажет о стратегии ведения учета доходов и расходов семьи и защите сбережений в непредвиденных ситуациях.

В пятницу, 31 мая, в 15:00 состоится творческая встреча с актером Московского академического театра сатиры Семеном Лопатиным. Гости узнают, как актерам удается успевать за современными тенденциями постоянно меняющегося мира искусства, что помогает им поддерживать себя в творческой форме, а также о том, легко ли строить карьеру в городе, который является центром притяжения молодых талантов.

В 17: 15 пройдет встреча с экспертом на тему «Цифровая гигиена в социальных сетях: как обезопасить себя?». Медиааналитик Ольга Андерсон расскажет, как корректно использовать интернет-технологии, чтобы не стать жертвой мошенников.

В субботу, 1 июня, в 11:00 всех желающих приглашают принять участие в проекте «Спортивные выходные». Под руководством профессиональных тренеров можно будет позаниматься растяжкой. Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

В воскресенье, 2 июня, в 18:00 состоится концерт «Молодежь мегаполиса». Кавер-группа «Вареники», созданная студентами Российского института театрального искусства — ГИТИСа, участник проекта «Музыка в метро», исполнит композиции о любви и городской романтике.

Во вторник, 4 июня, в 18:00 гостей приглашают послушать живую музыку студенческого вокального ансамбля «Камертон» Национального исследовательского московского государственного строительного университета.

В среду, 5 июня, в 13:00 начнется мастер-класс по леттерингу. Посетители познакомятся с азами техники создания надписей и попробуют себя в необычном рисовании.

Выставка «Россия» работает со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной день. Вход свободный. Выбрать интересное мероприятие можно в расписании пространства Москвы на Международной выставке-форуме «Россия».

