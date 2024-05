Мастер-классы, викторины, аквагрим: в Московском дворце пионеров пройдет семейный пикник «Каникулы со смыслом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. В честь праздника в Московском дворце пионеров пройдет масштабный семейный пикник «Каникулы со смыслом». Столица впервые представит все виды летнего детского отдыха в городе на одной площадке.

«Для детей и родителей мы предусмотрели большое количество образовательных и развлекательных мероприятий. Во-первых, участники праздника увидят и узнают обо всех форматах детского летнего отдыха, которые предлагают как государственные, так и коммерческие компании столицы. Во-вторых, мы проведем множество образовательных лекций и дискуссий для родителей. Спикеры расскажут, как вырастить здорового ребенка, какие современные форматы образования сегодня есть в мире и непосредственно в московской системе. И совершенно новая для всех тема — менеджмент семьи. О том, как грамотно управлять семьей, в том числе многодетной, расскажут психолог Лариса Суркова и автор книг священник Павел Островский. И конечно, в этот летний яркий праздник мы позаботились о самых главных его героях — детях. Более 120 различных мероприятий позволят каждому ребенку проявить свои самые лучшие качества, научиться новому и получить огромное удовольствие. Приходите всей семьей, мы уверены, будет очень весело и интересно!» — сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталья Цымбаленко.

Для детей всех возрастов — от дошкольников до старшеклассников — пройдут спортивные, танцевальные, художественные мероприятия. Посетители примут участие в мастер-классах — смогут нанести друг на друга аквагрим, сделать прически в стиле барби, поупражняться в журналистике и попробовать угощения кулинарных колледжей.

«Празднование Дня защиты детей в Московском дворце пионеров — это многолетняя традиция. Ежегодно тысячи человек приходят на Воробьевы горы встречать первый день лета. В этом году мы подготовили масштабную развлекательную программу. С одной стороны, она позволит школьникам выдохнуть и расслабиться после учебного года, а с другой — представит все возможности, которые город предлагает детям для полноценного и разностороннего отдыха в столице во время каникул», — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Для родителей проведут лекции известные спикеры. Помимо Ларисы Сурковой и Павла Островского, о взаимоуважении в семье и здоровье детей расскажут популяризатор науки математик Иван Ященко и реаниматолог-неонатолог Вероника Буткевич.

На территории дворца организуют шесть тематических зон, в том числе спортивную, фуд-корт, лекторий и пространство среднего профессионального образования. В них гостей ждут различные занятия: от росписи шоппера и тарелок до мастер-классов по литературному творчеству и актерскому мастерству. Музей космонавтики и столичный Департамент здравоохранения организовали мастер-классы по робототехнике и мехатронике, химии, геодезии, оказанию первой помощи, а также квизы, научные эксперименты и даже дрон-баскетбол.

Колледжи Москвы подготовили несколько десятков мероприятий, начиная с выставки автомобилей и интерактивной автошколы, заканчивая презентацией лазерных технологий. На спортивной секции откроются зоны тренировки, квизы «Здоровье для всей семьи», мастер-классы по зумбе, танцам, аэробике, бочче (паралимпийская игра с мячом на точность). Кроме того, здесь же разместится лазерный тир, скалодром, киберкласс, площадка для катания на беговелах и спортивный городок. Также посетители смогут изучить устройство пожарного автомобиля, познакомиться с пожарно-техническим вооружением и примерить одежду пожарного.

Участие школьников в творческих мероприятиях способствует развитию у детей разносторонних креативных навыков и соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

