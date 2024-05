Марат Хуснуллин: В Донецке приступили к достройке 11-этажного кардиоцентра

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обновление медицинской инфраструктуры и строительство современных объектов здравоохранения является одним из важнейших направлений программы социально-экономического развития новых регионов. В столице ДНР, Донецке, приступили к работам в здании кардиохирургического корпуса Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака, которое стояло заброшенным с 2014 года. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Спустя 10 лет простоя этот долгострой начнёт приносить пользу жителям после завершения в нём работ. В 11-этажном кардиохирургическом корпусе будут созданы условия для лечения сердечно-сосудистых патологий у взрослых и детей, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. В том числе заработают отделения реанимации и интенсивной терапии, кабинеты консультативного приёма детских кардиохирургов, а на каждом этаже оборудуют по две операционных, что позволит проводить до 3 тыс. операций в год. Кроме того, проектом предусмотрено увеличение коечного фонда до 585 мест», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что также запланирована реконструкция двухэтажного здания диагностического блока с кабинетами, оборудованными аппаратурой для выполнения магнитно-резонансной и спиральной компьютерной томографии.

Работы на объекте ведутся под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«Сейчас в кардиохирургическом корпусе общей площадью более 7,6 тыс. кв. м завершается демонтаж неработающих систем – вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения. После этого специалисты приступят к устройству новых инженерных сетей и отделке помещений. Завершить полный комплекс внутренних и фасадных работ запланировано в первой половине 2025 года», – уточнил генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

