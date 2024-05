Как определить надежность банка и МФО в 2024 году. Инструкция для заемщиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят узнать: Как проверить основные документы и банк на сайте АСВ Влияет ли уровень сервиса на надежность? Как проверить надежность МФО?

Надежность банка и легальность его деятельности – разные вещи. При выборе любого финансового продукта, в том числе в микрофинансовой организации, заемщик должен понимать, что участник рынка развивается стабильно. Речь идет о рейтинге банка и МФО, финансовой стабильности и надежности организации.

Специалисты МФО «Быстроденьги» предлагают рассмотреть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе надежного кредитора.

Проверяем основные документы

Обывателю может показаться, что наличие разрешения на ведение финансовой деятельности уже отвечает за надежность организации, но это не так. Лицензию обязаны иметь все банки, но она может быть разной. МФО достаточно зарегистрировать данные в реестре Центробанка.

Если говорить о проверке документов в целом, вам нужно ответить на вопросы:

Какие услуги может предоставлять банк?

Может ли финансовая организация привлекать средства клиентов?

Если речь идет об МФО, то что это за организация – МФК или МКК?

Крупные российские банки обычно имеют генеральную лицензию. По сути, она предоставляет все финансовые возможности для развития: выдача кредитов, привлечение средств на вклады и прочие услуги.

Чтобы проверить легальность МФО, вам нужно перейти на сайт Центробанка, перейти в раздел Сервисы и выбрать пункт меню «Проверить участника финансового рынка». В этом разделе находится реестр всех компаний, которые вправе выдавать займы, кредиты и привлекать средства инвесторов. Кроме того, в этом разделе содержится информация обо всех страховых компаниях, различных фондах, в том числе негосударственных пенсионных.

Обратите внимание, что крупные микрофинансовые компании, такие как МФК «Быстроденьги», имеют право привлекать инвестиции, а также выдавать займы под залог ПТС. Опять же, вид деятельности и надежность зависят от вида МФО.

Проверить банк на сайте АСВ

Агентство по страхованию вкладов, или АСВ, отвечает за риски, связанные с возвратом денежных средств. Например, если вы планируете не только занимать в банке, но и хотите открыть вклад, тогда следует проверить наличие регистрации организации на сайте АСВ. Дело в том, что система страхования вкладов снижает многие риски. Если финансовая организация станет банкротом, то вкладчики гарантированно получат свои деньги.

Не забывайте, что государство гарантирует возврат не более 1,4 млн рублей по вкладам. Все остальные средства нужно страховать дополнительно.

Изучаем рейтинги банка и МФО

Понятное дело, что если речь идет о крупном и известном банке, то вряд ли стоит беспокоиться о его рейтингах. Однако новости, связанные с банком, нужно изучать регулярно. В условиях санкций и экономического кризиса никто не может гарантировать, что стабильный банк не окажется на грани банкротства.

Банковская деятельность, а также деятельность МФО всегда связана с рисками. Например, в 2023 году Центробанк исключил из реестра МФО около 100 организаций. Это довольно существенный удар по рынку, так как он превысил показатели 2022 года на 15%. Также были отозваны лицензии у более 20 банков. Нельзя исключать, что даже крупные участники рынка могут попасть в неприятную ситуацию.

МФО «Быстроденьги» советует:

Всегда проверять текущую деятельность и состояние активов банка, а также МФО.

Учитывать новости, связанные с финансовой организацией. Внимательно изучать рейтинги и все сообщения о проверках.

Проверять сообщения, связанные с уголовными делами, крупными судебными исками и разбирательствами.

К примеру, в 2024 году Центробанк неожиданно для всех аннулировал лицензию Qiwi-банка, что привело к серьезным проблемам. Многие держатели карт и электронных кошельков до сих пор пытаются вернуть свои деньги.

Изучаем рейтинги и отзывы

Сервисы с рейтингами позволяют ознакомиться с отзывами и оценками реальных клиентов банков и МФО. Также данные можно найти на различных сайтах, предоставляющих информацию о работе МФО. Примечательно, что даже самые крупные и надежные участники рынка могут иметь определенные проблемы, о которых говорят только клиенты.

Стоит отметить, что к системе рейтингов и отзывов прислушиваются многие финансовые организации. Они позволяют понять, где нужно что-то доработать, модернизировать или изменить в лучшую сторону.

Но вы должны учитывать, что доверять таким рейтингам на 100% нельзя. Все же существует вероятность того, что банк накручивает рейтинги или использует «подставные» отзывы. Это будет понятно по стилю их написания.

Смотрим открытую финансовую информацию

В сети также можно найти профессиональные рейтинги банков. Важно учитывать, что они отличаются от клиентского голосования, так как составляются независимыми агентствами. Экономисты, юристы и аналитики проводят изучение деятельности банков, учитывают риски банкротства и прочие факторы.

Профессиональный рейтинг позволяет понять:

насколько высока вероятность наступления банкротства;

какую финансовую политику проводит банк или МФО;

стабильность рейтинга также играет весомую роль.

Рекомендуем воспользоваться рейтингами экспертных агентств: Национальное Рейтинговое Агентство, «Эксперт РА» и другими.

Финансовые показатели банков пригодятся для продвинутых клиентов. Например, если вы планируете открывать вклад на сумму более 1,4 млн рублей или нужно оформить многомиллионный кредит. В остальных случаях достаточно изучить стандартные рейтинги, отзывы и показатели.

Влияет ли уровень сервиса на надежность?

В настоящее время важно учитывать уровень онлайн-обслуживания, так как многие операции, в том числе выдача займов, осуществляются через сайт организации. Если речь идет о банковских кредитах, тогда стоит узнать чуть больше об уровне обслуживания в офисе организации:

Крупный и надежный банк может грешить не лучшим сервисом, когда сотрудники неторопливо обслуживают клиентов.

Также следует уточнить возможность обратной связи с банком. Речь идет о спорных ситуациях, которые приходится решать месяцами.

Насколько быстро отвечают менеджеры на вопросы, работает ли горячая линия банка. Все эти факторы играют роль в показателях надежности организации.

Конечно, в некоторых случаях такие проверки могут оказаться утомительными и сложными. Но не забывайте, что зачастую вы выбираете банк, с которым будете сотрудничать много лет. Поэтому речь идет не только о безопасности, но и уровне комфорта.

Как проверить надежность МФО?

При проверке микрофинансовых организаций нужно учитывать, что существует два типа компаний – МФК и МКК. Они отличаются возможностями по выдаче займов. МФК относятся к более крупным компаниям, которые имеют право привлекать инвестиции, выдавать займы под залог и на более крупные суммы.

Также следует проверить наличие основных документов: свидетельство о регистрации и на товарный знак (обслуживание). Компания должна состоять в одной из двух СРО, а также находиться в реестре финансовых организаций Центробанка РФ.

В целом проверка мало чем отличается от изучения банковских услуг. МФК «Быстроденьги» советуют выбирать услуги крупных организаций, которые работают на рынке более 10 лет и оказывают профессиональные услуги.

Что в итоге: Проверять нужно не только банки и МФО, но и все организации, связанные с финансовым сектором, кредитованием, оформлением страховых полисов и прочих услуг. Важно понимать, что организация работает легально, прислушивается к отзывам своих клиентов и повышает качество оказываемых услуг.

16:55 29.05.2024

