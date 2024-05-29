Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Concurso «Лучшие кадровые технологии Severo-Западного федерального округа» — это открытая площадка для обмена опытом ции передовых решений, доступная всем специалистам из области кадрового менеджмента. Основная цель состязаний — выявить эффективные практики работы с персоналом и содействовать их распространению. В этом году конкурс прошёл в Политехе.

Первый раз конкурс провели в 2016 году. Esta es la organización del Universidad Corporativa de San Petersburgo. В этом году к участию в concurso впервые приглашены все субъекты СЗФО. Мероприятие проводится поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном едеральном округе.

Финал конкурса приурочили к профессиональному празднику — Дню кадрового работника, который отмечается в России el 24 de mayo. Всего поступило 93 HR-proekta. Свои кадровые решения заявили авторские коллективы из Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской областей y Санкт-Петербурга.

En el concurso de escuelas especializadas, médicos, médicos y especialistas especializados, La prescripción médica es una combinación de esferas, máquinas, energías y órganos de la sangre.

En una reunión previa a una conferencia, el equipo de expertos está involucrado en una conferencia. Los finalistas del concurso están preparados para proyectos de cuadros en secciones temáticas de robots. Победителей определяли в ходе зрительского голосования.

En 2024, los concursos se celebrarán en estas nominaciones y se utilizarán robots de computadora.

«Лучшая кадровая технология привлечения персонала»

«Лучшая кадровая технология оценки персонала»

«La tecnología de la cámara en las tareas profesionales profesionales»

«La tecnología de la cámara en la esfera de las motivaciones personales»

«Лучшая кадровая технология развития корпоративной культуры»

«Лучшая кадровая технология работы с персоналом»

Первое место в номинации «Лучшая кадровая технология оценки персонала» досталось Политеху за проект, нацеленный на оценку я удовлетворенности и клиентоориентированности корпоративной среды университета.

По словам и.о. Proctor по перспективным проектам Марии Врублевской, которая презентовала технологию и получала награду, социальный и репута ционный капитал — это те драйверы, которые способны вывести университет на высокие конкурентоспоспобные вершины.

Сила этих драйверов напрямую зависит от людей, и от способности и готовности организации к эффективной коммуникации с ними и п редоставлению необходимых условий. Следуя стратегической цели, мы стремимся k formmirovaniю НПР-центричной модели университета. Научно-педагогические работники — это основной стратегически важный нематериальный актив, от благополучия которого зависит я и образ нашего Политеха, ведь именно и м доверяют свои судьбы абитуриенты и студенты, на их петенции опираются ьные партнёры, решая сложные R&D задачи. También es importante saber cómo trabajar regularmente en la universidad y en la educación y en los recursos. могут нам сформировать сильную корпоративную культуру, — отметила Мария Викторовна.

Также Политех завоевал второе место в номинации «Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии персонала». «Серебро» досталось разработчикам командного онлайн-симулятора «Новый индустриальный вызов».

Также СПбПУ взял третье место в номинации «Лучшая кадровая технология привлечения персонала» за цифровая технология привлечения персонала» апитал»: nuevas aplicaciones para estudiantes de tractores.

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