Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Múltiples clases maestras en todos los espacios disponibles para la instalación y el diseño. Los huéspedes recibirán una floristería, una gran cantidad de flores y un ramo de flores, живописи, рисованию скетчей y un orador. Las fotografías creativas de un grupo de personas obespecheny тем, кто посетит занятия по основам мобильной съемки and позирования.

El programa incluye programas de televisión con actores de teatro de Moscú. Настроения добавят диджей-сеты, выступления музыкантов and небольшой концерт кавер-группы «Первый балъ Наташи Ростовой». Además, siempre hay grupos y turistas que integran la orquesta Orkestr 442 y el grupo Browser Band.